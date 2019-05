Bez cudu w Anglii. Manchester City mistrzem

We wtorek Liverpool podejmie na Anfield Bayern Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Czeka nas trudne zadanie - powiedział zawodnik The Reds Jordan Henderson. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

Liverpool był wirtualnym mistrzem tylko przez 11 minut ostatniej kolejki tego niesamowitego sezonu Premier League. The Reds w nieco ponad kwadrans od rozpoczęcia meczu (wszystkie spotkania wystartowały o godz. 16) objęli prowadzenie na Anfield w spotkaniu z Wilkami za sprawą trafienia Sadio Mane.

Piłkarze Juergena Kloppa zrobili swoje i pozostawało im czekać na to, co wydarzy się w Brighton, gdzie rywalizował prowadzący w tabeli Manchester City. Broniący tytułu piłkarze Pepa Guardioli musieli wygrać, bo każda strata punktów przy zwycięstwie Liverpoolu kosztowałaby ich utratę mistrzostwa.

Miny zawodników Liverpoolu mówią wszystko

Radość na Anfield była, ale bardzo krótka. The Citizens pieczętowanie tytułu zaczęli bowiem od falstartu. W 27. minucie Ołeksandr Zinczenko przegrał powietrzną walkę z Glennem Murrayem, dzięki czemu ekipa Brighton objęła prowadzenie.

Mentalność mistrzów

Utrata gola bardzo podrażniła graczy City, którzy pokazali później mentalność mistrzów. Sergio Aguero wyrównał błyskawicznie po pięknym podaniu piętą od Davida Silvy. W 38. minucie potężnym strzałem głową na 2:1 trafił Aymeric Laporte i wszystko wróciło do normy.

W drugiej połowie podopieczni Guardioli zagrali koncert. Okazałe zwycięstwo zapewniły przepiękne bramki Riyada Mahreza oraz Ilkaya Guendogana. Algierczyk w cudowny sposób oszukał na zamach interweniującego wślizgiem rywala i trafił do siatki po uderzeniu zza pola karnego. Niemiec tymczasem w niebywały sposób przymierzył z rzutu wolnego w 72. minucie, a fani The Citizens mogli w swoim sektorze rozpocząć szaleńczą fetę.

W Liverpoolu, pomimo awansu do finału Champions League w niesamowitych okolicznościach kilka dni wcześniej, panowały mieszane nastroje. Fani The Reds oglądali jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy sezon w historii swojej drużyny, a i tak nie dało to upragnionego tytułu. Liverpool czeka na to już blisko 30 lat. Ostatecznie ekipa Kloppa pokonała Wolverhampton 2:0 po dublecie Mane. The Reds zdobyli aż 97 punktów w sezonie, a City o jeden więcej. Nigdy wcześniej w historii Premier League dwa zespoły nie osiągnęły 90-punktowego pułapu.

To także pierwszy od dekady sezon, w którym mistrz obronił tytuł. Ostatni raz wyczynu tego dokonała drużyna Manchesteru United w sezonie 2008/2009, co tylko podkreśla niesamowitość dokonania City.

Źródło: Getty Images Piłkarze Manchesteru City cieszą się ze zwycięstwa w Brighton

Wstyd na Old Trafford

A skoro mowa o Czerwonych Diabłach, to rozgrywki w ich wykonaniu zakończyły się hańbiącym wynikiem. Manchester United przegrał na Old Trafford ze spadkowiczem Cardiff City 0:2.

Rekordowych mistrzów Anglii czeka po tym sezonie mała rewolucja. Z klubem pożegna się kilku zawodników, co zapowiedział trener Ole Gunnar Solskjaer. Drużyna United od 2013 roku, kiedy na emeryturę odszedł legendarny trener Sir Alex Ferguson, to permanentny plac budowy, której końca dalej nie widać. W przyszłym sezonie ćwierćfinalisty Ligi Mistrzów w tym sezonie zabraknie w kolejnej edycji.

Tym panom już dziękujemy

Przed finałową kolejką sezonu wszyscy spadkowicze byli znani. Poza ekipą Cardiff City z najwyższej klasy rozgrywkowej spadły drużyny Fulham i Huddersfield Town. Ich miejsce na pewno zajmą mistrzowie i wicemistrzowie Championship – odpowiednio Norwich City oraz Sheffield United.

Trzeci zespół wyłonią baraże. Szansę na awans ma drużyna Mateusza Klicha Leeds United, która w pierwszym półfinałowym meczu play off z Derby wygrała na wyjeździe 1:0. W drugiej parze Aston Villa pokonała u siebie West Bromwich Albion. Finał 27 maja na Wembley.

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Brighton & Hove Albion - Manchester City 4:1

Burnley – Arsenal 1:3

Crystal Palace – AFC Bournemouth 5:3

Fulham – Newcastle United 0:4

Leicester City – Chelsea 0:0

Liverpool - Wolverhampton 2:0

Manchester United – Cardiff City 0:2

Southampton FC – Huddersfield Town 1:1

Tottenham Hotspur – Everton 2:2

Watford FC – West Ham United 1:4