Ostre strzelanie w derbach Manchesteru. Dwóch piłkarzy z hat-trickiem

Gospodarze od początku meczu mieli inicjatywę, grali z wielkim rozmachem i zdobywali piękne bramki. Pierwszego gola strzelili już w 8. minucie gry. Po koronkowej akcji niepilnowany Foden posłał piłkę pod poprzeczkę.

City nokautuje do przerwy

Hit jednostronny. Londynem rządzi Arsenal Po 8. kolejce... czytaj dalej » Obywatele nie zatrzymali się po objęciu prowadzenia, a tylko przyspieszyli tempo. Kilku szans nie wykorzystali, aż w końcu dopięli swego. W 34. minucie gola na 2:0 strzelił Haaland po rzucie rożnym. Norweg wygrał walkę o górną piłkę i celnie przymierzył głową.

Zaledwie trzy minuty później miejscowi wyprowadzili kolejny cios. Po błyskawicznej kontrze Kevin De Bruyne podawał idealnie do Haalanda, a ten w pełnym biegu trafił do siatki. Kolejna zabójcza kontra miała miejsce tuż przed końcem pierwszej połowy. Tym razem piłka wędrowała jak po sznurku: De Bruyne podał do Haalanda, ten przedłużył do Fodena, a wychowanek City dopełnił formalności. To był nokaut ze strony City już do przerwy.

Wymiana ciosów w Manchesterze

Po zmianie stron mecz się wyrównał. Zespół United zaczął grać odważniej i zaliczył gola kontaktowego po kapitalnym uderzeniem z dystansu Antony'ego.

City odpowiedziało w 64. minucie. Piła ponownie szybko krążyła między kolejnymi zawodnikami, a na koniec hat-trick Haalanda stał się faktem. Tym samym Norweg dokonał wyjątkowej sztuki: w trzecim meczu z rzędu na własnym stadionie strzelił trzy gole. Nikt wcześniej nie zdołał tego zrobić w Premier League. To także 14. trafienie Haalanda w angielskiej ekstraklasie.

Źródło: Getty Images Erling Haaland i Phil Foden nie mieli litości dla Manchesteru United

To nie był koniec emocji. Na 6:1 podwyższył Foden po podaniu od Haalanda. Młody Anglik także skompletował hat-tricka.

Po tej bramce trener Pep Guardiola dokonał aż czterech istotnych zmian i jego zespół stracił koncentrację. Dwa gole Anthony'ego Martiala były już tylko na otarcie łez dla kibiców Czerwonych Diabłów.

Zespół City zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Premier League (20 pkt), a drużyna United jest szósta (12). Prowadzi Arsenal (21).

Manchester City - Manchester United 6:3 (4:0)

Bramki: Foden (8., 44., 73.), Haaland (34., 37., 64.) - Antony (56.), Martial (84., 90. karny)