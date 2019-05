Guardiola: Premier League najtrudniejsza. I dlatego tak niesamowita

- Jeśli możemy zdobyć 97 punktów na koniec sezonu, zróbmy to – powiedział Juergen Klopp po wygranej z Huddersfield 5:0. 97 punktów może im jednak nie wystarczyć, bo jeśli Manchester City wygra wszystkie mecze do końca sezonu, to on będzie mistrzem. Niemiec wierzy jednak w swój zespół. Posłuchajcie.

We wtorek Liverpool rozpocznie walkę o półfinał Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym rywalem The Reds będzie FC Porto. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Anfield, rewanż odbędzie się 17 kwietnia.

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Liga Mistrzów nie dla Czerwonych Diabłów. Remis z ostatnim zespołem w tabeli Manchester United... czytaj dalej » Najpierw były triumfy w Primera Division, z Barceloną - w roli jej szkoleniowca - Guardiola sięgnął po trzy mistrzostwa. W Bundeslidze ten wyczyn powtórzył z Bayernem.



W Anglii toczy bitwę o tytuł numer 2. A takiego wyścigu w Premier League jeszcze nie widziano.

Guardiola: największa satysfakcja

Liczą się dwa zespoły - City i Liverpool, z Juergenem Kloppem na trenerskiej ławce. The Reds mecz 37., przedostatniej kolejki, rozegrali w sobotę. Drżeli do końca, bo w Newcastle do minuty 86. było 2:2. Cel osiągnęli, wygrali 3:2, po trafieniu Divocka Origiego. Punktów mają 94 i liderują w wyścigu. Złą wiadomością są problemy ich gwiazdy, Mohameda Salaha, za którego wbiegł na murawę Origi. W drugiej połowie Egipcjanin zderzył się z bramkarzem Newcastle i do szatni zniesiony został na noszach.

Liverpool na walce w Premier League skupić się nie może, już we wtorek czeka go półfinałowy rewanż Ligi Mistrzów z Barceloną. Zadanie ekstremalnie trudne, bo w ubiegłym tygodniu rozbity został na Camp Nou 3:0. Nie wiadomo, czy Salah będzie gotowy, by pomóc kolegom.

Źródło: Newspix Zespół prowadzony przez Guardiolę nie może sobie pozwolić na stratę punktów



City 37. serię spotkań zamknie w poniedziałkowy wieczór, podejmując Leicester City. Jeżeli wygra, punktów będzie mieć 95 i odzyska prowadzenie w tabeli. W sobotę, w kolejce finałowej, na wyjeździe zmierzy się z zajmującym 17. lokatę Brighton. Liverpool u siebie z siódmym Wolverhampton. Miejsca na błąd nie ma, nawet najdrobniejszy. Jeszcze nigdy bitwa o mistrzostwo Anglii nie odbywała się na takim poziomie.

Prawda, rok temu City punktów zgromadziło więcej - niewiarygodne 100 - ale emocji zabrakło. Drugi Manchester United miał ich 81, czwarty Liverpool - 75. Rekordowe w dziejach klubu 86 The Reds zdobyli w latach 2008/2009, ale wtedy uznać musieli wyższość Czerwonych Diabłów (90). Wiadomo, że przegrany trwającej w najlepsze rywalizacji jako wicemistrz punktów mieć będzie najwięcej w historii. Marna pociecha.



- Wygrać może tylko jedna drużyna, drugiej pozostanie smutek - mówi Guardiola przed finiszem rozgrywek. - Dotarcie do tego miejsca, z takim dorobkiem, po tym, czego dokonaliśmy w ubiegłym sezonie... To wielka satysfakcja, największa w mojej trenerskiej karierze. Naprawdę nie jest łatwo utrzymać się na tym najwyższym poziomie. A ta grupa piłkarzy już to zrobiła.

Źródło: Newspix Liverpool walczy jeszcze i w Premier League, i w Lidze Mistrzów

Wyniki 37. kolejki:

Arsenal - Brighton 1:1

Chelsea - Watford 3:0

Huddersfield - Manchester United 1:1

Newcastle - Liverpool 2:3

Bournemouth - Tottenham 1:0

West Ham United - Southampton 3:0

Wolverhampton - Fulham Londyn 1:0

Cardiff City - Crystal Palace 2:3

Everton - Burnley 2:0

poniedziałek

Manchester City - Leicester City