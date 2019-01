Manchester City zmiażdżył i pobił kilka rekordów. "To był sposób na okazanie szacunku"

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Kamień z serca w City. Guardiola przedłużył do 2021 roku

Mistrzowie kraju nie zlekceważyli dużo niżej notowanych rywali i wystąpili w mocnym składzie. Na boisko po kontuzji wrócił Kevin de Bruyne i to on w 5. minucie pokonał bramkarza gości. Do przerwy gospodarze strzelili jeszcze trzy gole: dwa Gabriel Jesus i jednego Ołeksandr Zinczenko. Szczególnie trafienie Ukraińca było efektowne, bo z około 40 metrów przelobował bramkarza rywali. Siedem w niedzielę, dziewięć w środę. City wciąż myśli, że jest na strzelnicy Kibice na Etihad... czytaj dalej »

"Najlepsze wyjście"

- W przerwie rozmawialiśmy o utrzymaniu naszego tempa gry. Strzelanie kolejnych goli było najlepszym sposobem na uszanowanie przeciwnika. Jeśli byśmy się uspokoili, to znaczy, że nie mielibyśmy szacunku. Najlepszym wyjściem było zatem robienie tego, co zrobiliśmy - zaznaczył po meczu na konferencji prasowej Guardiola.

A w drugiej połowie The Citizens popisali się jeszcze lepszą skutecznością. Kolejne dwa gole dołożył Jesus, a po bramce Philip Foden, Kyle Walker i Riyad Mahrez. Skończyło się pogromem 9:0 i kilkoma rekordami.

City odniosło bowiem najwyższe zwycięstwo w historii pucharowych rozgrywek w Anglii na tym etapie. To także ich najwyższa wygrana od listopada 1987 roku. Wówczas pokonali Huddersfield Town 10:1.

Warto podkreślić, że zanim piłkarze z Etihad brutalnie rozprawili się z Burton, trzy dni wcześniej nie mieli litości dla grającego klasę niżej od siebie Rotheram w Pucharze Anglii, wygrywając 7:0.

Tym samym wyrównali rekord sprzed 51 lat. Poprzednią angielską drużyną, która w dwóch meczach z rzędu zdobyła 16 bramek, było Leeds United w październiku 1967, które ograło wówczas w Pucharze Miast Targowych Sporę Luxembourg 9:0, a potem w lidze Chelsea 7:0.

Źródło: EPA/PETER POWELL City się bawiło, Burton było bezradne

- Jesteśmy w finale - zakomunikował w środowy wieczór Guardiola. Po chwili dodał: - Oczywiście musimy poważnie potraktować drugi mecz. Nie możemy do tego podejść tak, że: 'o, to tylko Burton - oznajmił.

Teraz kieliszek wina

Menedżer City spotkał się po meczu z trenerem swojego pogromcy. - Wybieram się z Nigelem Cloughem na kieliszek wina. Wiem, jak ważną postacią był dla angielskiego futbolu. Był ojcem, geniuszem. Z przyjemnością podzielę się z nim kilkoma minutami - podkreślił.

Źródło: EPA/PETER POWELL Guardiola tuż przed spotkaniem z Cloughem

- Mam nadzieję, że będzie miał coś więcej niż kieliszek - żartował szkoleniowiec trzecioligowca.

- Oni są profesjonalistami - nigdy nie ustępują. Oni nie tylko cię biją, ale też unicestwiają. Nie sądzę, żebyśmy mogli zrobić coś więcej w meczu z rywalem, który posiada taką jakość. Tak czy inaczej świętujemy. Nie chodzi o dzisiejszą noc, ale o to, że Burton dostał się do półfinału. Prawdopodobnie nigdy już tu nie będziemy, wiele klubów nigdy tu nie dotarło, więc jest to olbrzymie osiągnięcie - podsumował Clough.

Rewanż zaplanowano na 23 stycznia.

Manchester City - Burton Albion 9:0

De Bruyne 5'

Jesus 30', 34', 57', 65'

Zinczenko 37'

Foden 62'

Walker 70'

Mahrez 83'