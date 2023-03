Piłkarz nie z tego świata. Haaland znów to zrobił

Lider Championship, czyli zaplecza angielskiej ekstraklasy, nie był trudną przeszkodą dla mistrza kraju, choć przez pół godziny skutecznie się bronił. Opór gości przełamał w 32. minucie Haaland, a w 35. i 59. strzelił kolejne dwa gole, po czym trener Pep Guardiola zdjął go z boiska. Haaland i kosmiczne rekordy w Lidze Mistrzów. Zrobił to szybciej niż Lewandowski i Messi Po trzech meczach... czytaj dalej »

Haaland śrubuje rekord

We wtorek Norweg zdobył aż pięć bramek między 22. i 57. minutą meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk (7:0) i hiszpański szkoleniowiec także pozwolił mu odpocząć, choć superstrzelec miał ochotę na dalsze gole. Guardiola tłumaczył później, że życie Haalanda stałoby się nudne, gdyby już w wieku 22 lat ustanowił absolutny rekord Champions League. Dotychczas nikomu nie udało się zdobyć w jednym meczu tych rozgrywek sześciu bramek.

Norweg został najmłodszym piłkarzem w historii, który zdobył w LM 30 goli. Obecnie ma ich na koncie 33 i w dodatku potrzebował na to zaledwie 25 meczów, najmniej w historii.

Haaland został we wtorek także najlepszym strzelcem Manchesteru City w jednym sezonie, zdobywając 39 bramek, o jedną więcej niż Tommy Johnson w rozgrywkach 1928-29. W sobotę poprawił ten rekord do 42 trafień.



Eight goals in two games

Six hat tricks this season

42 goals in all comps



Erling Haaland is out of this world pic.twitter.com/QBmqEVErDT — B/R Football (@brfootball) March 18, 2023





Tuż przed zejściem Haalanda z boiska wynik na 4:0 podwyższył Julian Alvarez. W 68. minucie gola strzelił zmiennik Norwega, Cole Palmer, a w 73. po raz drugi do siatki trafił argentyński mistrz świata i ustalił wynik.

W poprzednich rundach Manchester City wyeliminował m.in. Chelsea i Arsenal Londyn.

Pozostałe mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w niedzielę: Manchester United zmierzy się z Fulham, Brighton z Grimsby, a Sheffield United z Blackburn Rovers.

Puchar Anglii to najstarsze rozgrywki piłkarskie na świecie - w ubiegłym roku minęło 150 lat od ich pierwszego finału.