Zacięty opór na nic. City ponownie na szczycie Premier League

Popis Liverpoolu. Zdeklasował Manchester United Niespodzianki nie... czytaj dalej » Liverpool wysoko zawiesił we wtorek poprzeczkę, wygrywając aż 4:0 z Manchesterem United i obejmując prowadzenie w tabeli Premier League. City, które dzień później rozgrywało z Brighton mecz przełożony z 30. kolejki, miało szansę wrócić na fotel lidera i zachować minimalną przewagę nad najgroźniejszym rywalem do mistrzowskiej korony.

Warunek był jeden: podopieczni Pepa Guardioli musieli to spotkanie wygrać.

Mecz zaczęli z animuszem, od początku atakując bramkę pilnowaną przez Roberta Sancheza. Gorzej było ze skutecznością. Obrońcy Brighton skutecznie demontowali akcje gospodarzy, a hiszpański bramkarz gości nie pozwalał się zaskoczyć. A kiedy już piłkarzom City udało się wypracować dogodną sytuację, piłka mijała słupek po zewnętrznej stronie. Czasem o centymetry, jak po strzale Kevina De Bruyne'a.

Głową w mur

Jedynym efektem tych starań było coraz większe zniecierpliwienie, malujące się na twarzy Guardioli. Tym większe, że z czasem piłkarze drużyny gości coraz śmielej zapuszczali się w okolice pola karnego mistrza Anglii. I chociaż w okolicy 30. minuty meczu gra zaczęła się toczyć niemal wyłącznie na połowie gości, wynik na tablicy pozostawał niezmieniony.

Do końca pierwszej połowy statystyki wskazywały aż siedem okazji bramkowych. Żadnej z nich nie byli w stanie zamienić na gola.



HALF-TIME Man City 0-0 Brighton



Brighton hold firm against wave after wave of Man City attacks, as it stands the hosts will remain second behind Liverpool#MCIBHApic.twitter.com/ZLSt2I7QWS — Premier League (@premierleague) April 20, 2022





Wyłom w murze

Początek drugiej połowy meczu nie przyniósł wielkich zmian w obrazie gry. City nadal nacierało na bramkę Sancheza, a Hiszpan wciąż zachowywał czyste konto.

Wszystko zmieniło się w 54. minucie, gdy Riyad Mahrez wykorzystał błąd obrońcy Brighton i wbiegł z odbitą od niego piłką w pole karne. Tym razem Algierczyk w sytuacji sam na sam pomylić się już nie mógł. City po prawie godzinie odbijania się od muru w końcu znalazło w nim niewielki wyłom, a na obliczu Guardioli pojawił się cień uśmiechu.



RIYADDDD!!!!!



1-0 #ManCitypic.twitter.com/vDMiHfDACP — Manchester City (@ManCity) April 20, 2022

Kilkanaście minut później trener gospodarzy mógł uśmiechnąć się jeszcze szerzej. Zagrana z rzutu rożnego piłka trafiła pod nogi Phila Fodena, który z ponad 20 metrów strzelił w kierunku bramki Sancheza. Piłka odbiła się po drodze od nogi jednego z obrońców i mijając bramkarza wpadła do siatki.

Kropkę nad i postawił Portugalczyk Bernardo Silva, który w 82. minucie strzałem z linii pola karnego po raz trzeci pokonał Sancheza.

Wynik nie uległ już zmianie do końca meczu, po którym ekipa Guardioli wróciła na fotel lidera Premier League z jednym punktem przewagi nad Liverpoolem.



Bernardo



3-0 #ManCitypic.twitter.com/0wINnfY9id — Manchester City (@ManCity) April 20, 2022





Grad goli w Londynie

Zupełnie inaczej wyglądały rozgrywane w tym samym czasie derby Londynu, gdzie już w pierwszej połowie padły cztery gole. Kanonadę rozpoczął w 13. minucie napastnik Arsenalu Eddie Nketiah, który w całym meczu dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Chelsea wyrównała kilka minut po pierwszym golu, a kilkanaście minut później cała sekwencja się powtórzyła. Bez odpowiedzi zostały dopiero dwie kolejne bramki Arsenalu, który ze Stamford Bridge wyjechał z wygraną 4:2 i kompletem punktów. Zrównał się pod tym względem z zajmującym ostatnie miejsce w kolejce do Ligi Mistrzów Hotspur, ale zespół z Tottenhamu na sześć kolejek przed końcem rozgrywek ma znacznie lepszy bilans bramkowy.



WINNING WEDNESDAYS



2-4 (FT)#CHEARSpic.twitter.com/Y1ow0Nupkw — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2022





Wyniki środowych meczów Premier League

Manchester City - Brighton FC 3:0 (0:0)

Chelsea - Arsenal 2:4 (2:2)

Everton - Leicester 1:1 (0:1)

Newcastle United - Crystal Palace 1:0 (1:0)