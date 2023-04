Manchester City - Bayern Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów [RELACJA]

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

22:54 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Na kolejne, w tym z środowych meczów Ligi Mistrzów, zapraszamy do eurosport.pl. Dobrej nocy!

22:54 Tymczasem w Lizbonie Benfica przegrała z Interem 0:2, co stawia Portugalczyków w bardzo niekorzystnej sytuacji przed rewanżem we Włoszech.

22:52 Po pierwszym spotkaniu dwumeczu zdecydowanie bliżej awansu są gracze City. Bayern, 19 kwietnia w Monachium, musi odrobić stratę aż trzech goli. Wydaje się to mało realne:

22:50 Koniec.

90 minuta Trzy minuty doliczone.

88 minuta Żółta kartka dla Pavarda za brzydki faul na Grealishu.

87 minuta Fantastycznie złożył się do strzału głową Rodri, ale jeszcze lepiej w bramce spisał się Sommer!

85 minuta W Manchesterze dalej 3:0, a obie drużyny wydają się być pogodzone z takim wynikiem.

22:40 Tymczasem w Lizbonie Inter prowadzi już 2:0. Drugą bramkę, z rzutu karnego, zdobył Lukaku:

80 minuta Kolejne zmiany w Bayernie. Mueller i Cancelo weszli w miejsce Gnabry'ego oraz Daviesa.

22:37 Haaland jest niesamowity w tym sezonie:

22:37

45 - Erling Haaland has scored 45 goals in all competitions this season, the most ever by a Premier League player in a single campaign. Brimful. #MCIBAYpic.twitter.com/exENZi02iM — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2023

76 minuta Goooool! 3:0! Haaland! Gracze City mieli rzut rożny. Po wrzutce Akanji zgrał piłkę głową, a Norwegowi nie pozostało nic innego jak tylko dopełnić formalności.

76 minuta To mogło być 3:0! Sytuacyjnie z pola karnego przymierzył Alvarez, ale Sommer interweniował końcówkami palców.

73 minuta City nie zamierza się zatrzymywać. Dias zagrywał jednak już piłkę zza linii końcowej i grę wznowi Sommer.

70 minuta Goooool! 2:0! Silva! Fatalnie zachował się w tej sytuacji Upamecano, który stracił piłkę na rzecz Haalanda. Norweg zachował spokój, zagrał do niepilnowanego Silvy, a Portugalczyk główką pokonał Sommera.

69 minuta Roszada także w zespole gości. Mane zmienił Musialę.

68 minuta Pora na pierwszą zmianę u gospodarzy. Schodzi De Bruyne, a w jego miejsce wchodzi Alvarez.

22:24 Pep Guardiola jak zwykle aktywny przy bocznej linii boiska:

22:23

Pep Guardiola on the touchline is always a rollercoaster #UCLpic.twitter.com/RUHCxaIq8W — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 11, 2023

64 minuta Na murawie leży De Bruyne. Belg nieszczęśliwie poślizgnął się na mokrej murawie i wyraźnie cierpi.

60 minuta Szybko minął pierwszy kwadrans po przerwie. City nadal prowadzi 1:0.

57 minuta Ponownie znakomicie spisał się Sommer. Tym razem po rzucie rożnym uderzał Dias.

57 minuta Ake ruszył w pole karne Bayernu, oddał strzał na bliższy słupek, ale Sommer nie dał się zaskoczyć.

54 minuta Kolejne uderzenie Sane i kolejne dobrze zatrzymane przez golkipera City.

22:09 Tymczasem gol dla Interu, który prowadzi w Lizbonie z Benfiką 1:0. Zdobywcą bramki Barella:

50 minuta Teraz była okazja dla City! Obrońcy Bayernu grali w tej akcji niezwykle chaotycznie, ale finalnie uderzenie Haalanda z bliska zostało w ostatnim momencie zablokowane.

49 minuta Kolejny raz przed szansą stanął Sane, ale ponownie znakomicie obronił Ederson!

48 minuta Jest pierwsza żółta kartka w tym meczu. Ukarany Silva.

46 minuta I już pierwszy strzał oddał Sane, ale dobrze na linii bramkowej spisał się Ederson.

46 minuta Zaczynamy drugą połowę! Przy piłce City.

21:51 Czas na kilkanaście minut przerwy i chwilę po 22.00 wracamy do rywalizacji!

21:51 Tymczasem po pierwszych 45 minutach w Lizbonie Benfica bezbramkowo remisuje z Interem.

21:50 Do przerwy gospodarze prowadzą po pięknym golu Rodriego:

21:48 Przerwa.

45 minuta Z dystansu huknął Sane i trzeba przyznać, że piłka przeleciała niedaleko od bramki Edersona.

45 minuta Sędzia doliczył dwie minuty do czasu gry w pierwszej połowie.

43 minuta Czas na chwilę przerwy, bo z drobnym urazem zmaga się de Ligt.

40 minuta Dobra zachowanie Akanjiego w defensywie i będzie rzut rożny dla monachijczyków.

37 minuta Teraz częściej przy futbolówce znajdują się goście. Nie przekłada się to jednak na tworzone akcje podbramkowe.

34 minuta Świetna interwencja Sommera! To powinno 2:0! Z sytuacyjnej piłki strzelał Guendogan, ale instynktownie, nogą, obronił Szwajcar!

21:33 Trzeba przyznać, że cudownie przymierzył z dystansu Rodri:

21:33

WHAT A GOAL FROM RODRI TO OPEN THE SCORING AGAINST BAYERN! pic.twitter.com/gTBaQozHXn — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2023

30 minuta Widać, że Bayern jest trochę oszołomiony utratą bramki. W ataku nadal gracze z Manchesteru.

27 minuta Goooool! 1:0! Rodri! Hiszpan łatwym dryblingiem minął rywala i fenomenalnym trafieniem z okolic 20. metra prosto w okienko pokonał Sommera!

26 minuta Kapitalna szansa Bayernu! Musiala otrzymał piłkę kilkanaście metrów przed bramką rywali, ale jego uderzenie fenomenalną interwencją zablokował Dias!

25 minuta Kimmich zagrywał w pole karne do Pavarda, ale niecelnie i od bramki grę rozpocznie Ederson.

22 minuta Świetna okazja Haalanda, ale napastnik gospodarzy w dogodnej sytuacji oddał zbyt lekki strzał wprost w Sommera!

20 minuta Pierwsza ofensywna akcja Comana. Francuz nie mógł jednak rozwinąć skrzydeł, bo faulował go Ake.

18 minuta Sane znalazł się w polu karnym City, ale jego uderzenie zablokował jeden z obrońców City.

14 minuta Bardzo ryzykowne zagranie Sommera! Szwajcar miał szczęście, bo brakowało milimetrów, by piłkę, na metr przed linią bramkową, przejął Haaland, strzelając łatwego gola.

13 minuta Pierwszy spokojniejszy fragment meczu. Gra toczy się w środkowej strefie boiska.

11 minuta Davies strzelał zza pola karnego, ale futbolówka poleciała dobre kilka metrów obok bramki Edersona.

21:10 Piłkarzy gości wspiera dziś żywiołowa grupa kibiców z Monachium:

8 minuta Główką uderzał teraz Guendogan, ale Niemiec trafił w piłkę nieczysto i grę od bramki wznawiał będzie Sommer.

7 minuta Teraz dłużej przy piłce utrzymują się gracze Bayernu. Podania wykonują jednak głównie na własnej połowie.

5 minuta Pierwszy strzał Haalanda, ale próba Norwega z ostrego kąta poleciała wysoko nad poprzeczką.

3 minuta Przedzierał się skrzydłem Gnabry, ale w defensywie dobrze powstrzymał go Akanji.

1 minuta Mocne otwarcie City. Dośrodkowanie De Bruyne minęło jednak pole bramkowe gości.

1 minuta Zaczynamy! Przy piłce Bayern.

20:58 Pora na przywitanie kapitanów - Ilkaya Guendogana oraz Joshuy Kimmicha. Arbitrem starcia w Manchesterze będzie Hiszpan Jesus Gil Manzano.

20:55 Obie ekipy wychodzą na murawę Etihad Stadium. Za kilka minut początek wielkich emocji!

20:50 Co ciekawe, ostatnie spotkanie obu zespołów w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej sezonu 2014/2015, zakończyło się wynikiem 3:2 na korzyść City. Jedną z bramek dla gości zdobył wówczas Robert Lewandowski:

20:49

The last meeting between Manchester City and Bayern pic.twitter.com/txtjVqmBl8 — 433 (@433) April 11, 2023

20:45 Przypomnijmy, że o 21.00 rozpocznie się także pierwsze spotkanie dwumeczu pomiędzy Benfiką Lizbona a Interem Mediolan. O wyniku będziemy informować na bieżąco w niniejszej relacji.

20:43 Obie ekipy są już na stadionie. Czy Erling Haaland, nie pierwszy raz w tym sezonie, będzie gwiazdą wieczoru?

20:39 Warto podkreślić, że oba zespoły słyną ze świetnej obrony w tej edycji Ligi Mistrzów. Angielska drużyna w ośmiu występach straciła tylko trzy, a niemiecka - zaledwie dwie bramki:

20:35 Z kolei Bayern w poprzedniej rundzie wyeliminował PSG, wygrywając w dwumeczu 3:0 (1:0, 2:0). Sprawę w rewanżu Bawarczycy załatwili w drugiej połowie:

20:30 Przypomnijmy - w 1/8 finału The Citizens pokonali w dwumeczu RB Lipsk 8:1 (1:1, 7:0). W rewanżu błysnął Erling Haaland, strzelając aż pięć goli:

20:25 A w takim zestawieniu na boisko wyjdą gospodarze:

20:21 Tak wygląda wyjściowy skład zespołu gości: