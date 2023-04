Manchester City bezlitosny dla Bayernu. Ekipa Guardioli blisko awansu

Zobacz przygotowania piłkarzy Manchesteru City do spotkania z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz trening piłkarzy Bayernu do meczu z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Przygotowania Bayernu do spotkania z Manchesterem City w...

Przygotowania Bayernu do spotkania z Manchesterem City w Lidze...

Manchester City i Bayern od początku sezonu Ligi Mistrzów spisywały się bardzo dobrze. Los jednak sprawił, że teraz muszą mierzyć się o awans do półfinału rozgrywek. Po pierwszym meczu zdecydowanie bliżej awansu są mistrzowie Anglii.

Guardiola pod presją

Obrona przede wszystkim. City i Bayern bramek nie tracą Manchester City i... czytaj dalej » Trener Obywateli Pep Guardiola został sprowadzony do Manchesteru w 2016 roku, by wygrać najbardziej elitarne rozgrywki w Europie. Mimo wielu sezonów prób cel ten nadal nie został przez niego osiągnięty. Dwa lata temu jego zespół przegrał w finale rozgrywek z Chelsea 0:1, którego szkoleniowcem był Thomas Tuchel. Niemiecki trener pod koniec marca przejął stery w Bayernie.

Biorąc to pod uwagę, przed pierwszym gwizdkiem większa presja ciążyła na Guardioli i jego Manchesterze City. Wyspiarze musieli wygrać u siebie, by marzyć o awansie. Piłkarze Bayernu mogli zagrać spokojniej, pamiętając, że przed nimi jeszcze rewanż.

Tuchel w pierwszym składzie nie wystawił m.in. Thomasa Muellera, Sadio Mane czy sprowadzonego z City Joao Cancelo. Największą stratą w ekipie City był brak kontuzjowanego Phila Fodena.

Przewaga City

Jak można było się spodziewać, od początku spotkania inicjatywę mieli gospodarze, a przyjezdni starali się zachować czujność w poczynaniach defensywnych. Najgroźniejszy pod bramką Bayernu był Erling Haaland, który dwukrotnie strzelał bez powodzenia. W odpowiedzi uderzał Jamal Musiala, ale w ostatniej chwili został zablokowany przez Rubena Diasa.

Źródło: Getty Images Rodri cieszy się z gola

Obywatele swoją przewagę udokumentowali w 27. minucie. Wówczas Rodri zdecydował się na strzał z dystansu, a piłka po jego kapitalnym uderzeniu wpadła w okienko bramki gości. Na 2:0 powinien podwyższyć Ilkay Guendogan, ale niesamowitą interwencją nogami popisał się bramkarz Yann Sommer.

Do końca pierwszej połowy piłkarzom grało się bardzo ciężko, bo do porywistego wiatru doszedł jeszcze rzęsisty deszcz.

Źródło: Getty Images Piłkarze Manchesteru City i Bayernu twardo walczyli o każdą piłkę

Bayern na kolanach

Pogodą nie zamierzali przejmować się Bawarczycy, którzy po zmianie stron ruszyli do przodu. Trzykrotnie groźnie strzelał były zawodnik City Leroy Sane, jednak Ederson był na posterunku.

Mecz zrobił się otwarty i akcje przenosiły się spod jednej pod drugą bramkę. Swoje okazje dla miejscowych mieli Nathan Ake i Dias. Za każdym razem Sommer dobrze interweniował.

Szwajcarski golkiper w końcu jednak skapitulował. Nieszczęście Bayernu zaczęło się od straty Dayota Upamecano. Piłka trafiła pod nogi Haalanda, ten idealnie dośrodkował do Bernardo Silvy, który mocnym strzałem głową pokonał Sommera.

To nie był koniec emocji na Etihad Stadium. Rozpędzony zespół City strzelił trzeciego gola w 77. minucie. Tym razem asystował John Stones, a do siatki z najbliższej odległości trafił Haaland. 3:0 - Bayern na kolanach. Do końca spotkania mistrzowie Anglii mieli jeszcze kilka okazji na czwartego gola, ale zabrakło im skuteczności.

Źródło: Getty Images Haaland zaliczył gola i asystę

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:

Manchester City - Bayern Monachium 3:0 (1:0)

Bramki: Rodri (27), Bernardo Silva (70), Haaland (77).

Benfica - Inter 0:2 (0:0)

środa:

AC Milan - Napoli (godz. 21)

Real Madryt - Chelsea (godz. 21)