Manchester City przebił się przez hiszpański mur. Sprawa awansu wciąż otwarta

Niemcy o losowaniu Bayernu. "Dużo szczęścia" Bayern Monachium... czytaj dalej » Gracze Atletico znów wrócili do Manchesteru. Kilka tygodni temu wyrzucili w 1/8 finału rozgrywek ekipę United, ale we wtorkowy wieczór czekało ich wyzwanie dużo trudniejsze. Zespół City, aktualny mistrz Anglii i ubiegłoroczny finalista LM, to jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu.

Madrytczycy mają podobne ambicje, wciąż niezaspokojone za kadencji Diego Simeone, który odkąd rozpoczął pracę w 2011 roku, dwukrotnie docierał do decydującego meczu. Za każdym razem przegrywał z Realem Madryt.

Kevin De Bruyne bohaterem City

Do przerwy piłkarze City praktycznie nie schodzili z połowy gości, którzy wyglądali jakby wyszli na boisko z jednym celem - za wszelką cenę nie stracić bramki.

I plan z żelazną konsekwencją realizowali. Gospodarze wymieniali mnóstwo podań, oddali łącznie sześć strzałów, ale żaden nie niósł za sobą poważnego zagrożenia. Atletico, rzecz jasna, nie zanotowało żadnego uderzenia na bramkę Edersona.

W drugiej połowie City wciąż nacierało. W 55. minucie groźnie z rzutu wolnego uderzył De Bruyne. Bramkarz Atletico Jan Oblak piłki w rękach nie utrzymał, musiał ją wybić nogą. W 63. minucie głową nieznacznie nad bramką strzelił obrońca Aymeric Laporte.

Anglicy dopięli swego w minucie 70. Phil Foden podał do wbiegającego De Bruyne, który tym razem nie dał szans Oblakowi. To był pierwszy gol belgijskiego pomocnika w trwającym sezonie LM i - jak się później okazało - rozstrzygający mecz.

Atletico, choć grające bardziej odważnie, nie odpowiedziało.

Źródło: PAP/EPA Kevina De Bruyne wbił zwycięskiego gola dla City

Wymagający terminarz City

Manchester City zdołał wypracować minimalną zaliczkę, ale zanim wybierze się do Madrytu, w niedzielę ekipę Pepa Guardioli czeka ligowy szlagier z Liverpoolem, który może wpłynąć na losy tytułu. Oba zespoły idą łeb w łeb, w tabeli dzieli ich zaledwie punkt. Atletico czeka w sobotę spotkanie z broniącą się przed spadkiem Mallorcą. O zachowaniu mistrzostwa może zapomnieć, strata do prowadzącego Realu Madryt wynosi 12 punktów.

Rewanż w Hiszpanii odbędzie się w środę 13 kwietnia. Sprawa awansu jest wciąż otwarta.

Program ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 5 kwietnia

Manchester City - Atletico Madryt 1:0 (0:0)

Benfica - Liverpool 1:3 (0:2)



środa, 6 kwietnia

Chelsea Londyn - Real Madryt

Villarreal - Bayern Monachium



rewanże

wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - Villarreal

Real Madryt - Chelsea



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica

Atletico Madryt - Manchester City



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Chelsea/Real Madryt

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Monachium



finał - 28 maja w Saint-Denis