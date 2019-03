Malowana trawa na Stadionie Narodowym. "Był z nią jakiś problem"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Robert Lewandowski był zadowolony z wyniku spotkania eliminacji do Euro 2020 z Łotyszami. Kapitan reprezentacji Polski ma też duże nadzieje na poprawę gry w kolejnych meczach. Oto, co powiedział na gorąco po rywalizacji na Stadionie Narodowym.

Pierwsza połowa meczu Polska - Łotwa była do zapomnienia. Składne akcje po jednej i drugiej stronie można było policzyć na palcach jednej ręki. Polacy byli faworytem spotkania na Stadionie Narodowym, ale po pierwszej części powinni prowadzić goście.

Brzęczek narzeka na wolne tempo gry. "Musimy szukać lepszych rozwiązań" Selekcjoner... czytaj dalej » Wymęczone zwycięstwo 2:0 Polakom udało się zapewnić dopiero w ostatnim kwadransie. Komplet punktów w drugim meczu eliminacji mistrzostw Europy dały Biało-Czerwonym gole Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika odpowiednio w 76. i 84. minucie.

"Wszyscy jeździliśmy"

Jednym z powodów takiego obrotu wydarzeń mogła być murawa, co do której pojawiły się zastrzeżenia. Na problem zwrócił uwagę Glik, choć akurat on miał w butach najdłuższe wkręty, co na wysoką trawę powinno wystarczyć.

- Wszyscy jeździliśmy. I my, i Łotysze. Jakiś problem był - powiedział Glik w mixed zonie.

- Miałem najwyższe kołki, jakie są. Tak więc obuwie nie było problemem, bo wyższych kołków już nie ma - zastrzegł obrońca reprezentacji Polski i AS Monaco, zrzucając winę za problemy z przyjęciem piłki czy rozgrywaniem akcji na murawę.

Oglądaj Wideo: tvn24 Glik: dużo pracy nas czeka

Zastrzeżenia miał też Mateusz Klich, który zwrócił uwagę na to, że trawa rozwijana z rolek jednorazowo na mecz nigdy nie będzie tak dobra jak murawa położona na stałe.

- Murawa nie może być dobra, jak kładą ją tydzień przed meczem. To jest normalne i nie jest to żadna tajemnica - wtórował Glikowi pomocnik reprezentacji Polski.

Zielone ręce Piątka

Rewelacje na temat murawy na Stadionie Narodowej pojawiły się też na Twitterze. Internauci wypatrzyli, że trawa była pomalowana, na co dowodem były między innymi zielone ręce Krzysztofa Piątka.

Nie żartowaliscie z tą malowaną trawą#POLLVA#POLLAT#kadra2020pic.twitter.com/n6OLVjnrab — Hubert Michnowicz (@Hubert_Michno) 24 March 2019

- Była malowana - potwierdził Klich w rozmowie z Krzysztofem Srogoszem z Eurosport.pl. - Pierwszy raz grałem na malowanej murawie - zaznaczył piłkarz Leeds.

Malowana murawa na Stadionie Narodowym przywołała wspomnienia z zeszłego roku, kiedy Legia Warszawa walczyła o Ligę Mistrzów ze Spartakiem Trnawa. W rewanżu Słowacy podjęli mistrzów Polski na podobnej nawierzchni. Legia nie odrobiła strat i odpadła z walki o Ligę Mistrzów.

Polska po dwóch meczach eliminacji Euro 2020 ma komplet punktów.