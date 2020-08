Gol w pierwszej minucie, gol do szatni. Cracovia odpadła z pucharów

Malmo FF pokonało Cracovię w 1. rundzie el. do Ligi Europy

Przed spotkaniem to Malmoe FF było uważane za faworyta. Szwedzkie media przypominały, że ich zespół idzie jak czołg po tytuł mistrza kraju, nie przegrał sześciu ostatnich meczów i jest bardzo silny na własnym boisku. Na Cracovię czekał wymagający przeciwnik. Szybko okazało się, że za trudny.

Bolesny początek

- Pomimo że jesteśmy faworytami, to nie można oceniać przeciwnika przed ostatnim gwizdkiem sędziego - mówił przed meczem trener szwedzkiej drużyny Jon Dahl Tomasson w dzienniku "Expressen". - Obecny format rozgrywek z tylko jednym spotkaniem jest niebezpieczny, ponieważ futbol słynie z nieprzewidywanych sytuacji i wyników. Przy popełnieniu błędu nie będzie już szans na odrobienie go w rewanżu - zaznaczał.

W czwartek gospodarze szybko zaatakowali i zmusili Cracovię do bolesnego w skutkach błędu. Już w pierwszej minucie Duńczyk Soeren Rieks przedarł się lewą stroną, podał do Jo Inge Bergeta, a rosły Norweg z impetem wpakował piłkę do siatki bramki Pasów.

Miejscowi przeważali, grali szybko w ataku, a bramkarz Lukas Hrosso miał mnóstwo pracy. Co chwila musiał bronić kolejne strzały rywali. Pasy najbliżej gola były w 31. minucie, kiedy Alvarez niewiele pomylił się przy uderzeniu z rzutu wolnego. Trener Michał Probierz tylko chwycił się za głowę.

Źródło: PAP/EPA Szwedzi strzelali gole po kontrach

Rozmontowana obrona Pasów

Krakowianie nie grali źle, ale niestety tuż przed końcem pierwszej połowy stracili drugiego gola. Tym razem piłkarze Malmoe FF kilkoma podaniami rozmontowali obronę przyjezdnych, a całość celnym strzałem zakończył Rieks.

W drugiej połowie Cracovia walczyła z dużym zaangażowaniem. Atakowała większą ilością zawodników, stworzyła sobie kilka okazji bramkowych, ale nie potrafiła sforsować dobrze grającej defensywy miejscowych. Mimo prób ataków z obu stron wynik nie uległ już zmianie.

Ostatni raz obie drużyny spotkały się... w 1923 roku także w Malmoe. Wówczas wygrali Szwedzi 2:1. Niestety, swoisty rewanż po 97 latach nie udał się Cracovii.

Malmoe FF - Cracovia 2:0 (2:0)

Gole: Berget (1.), Rieks (44.)