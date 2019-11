Dramat Dynama i Kędziory. Gol z 96. minuty przesądził o porażce

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Mecz w czwartkowy wieczór zaczął się źle dla wicemistrzów Ukrainy. Była 2. minuta, gdy po rzucie rożnym z bliska trafił obrońca Malmoe Rasmus Bengtsson.



Były trener Legii awansował. Drużyna Polaków musi poczekać Znane są kolejne... czytaj dalej » Dynamo otrząsnęło się szybko. W minucie 18. podanie w pole karne Witalija Bujalskiego wykorzystał Witalij Mykołenko. Jeszcze przed przerwą na 2:1 dla kijowian trafił Wiktor Cyhankow.



W drugiej połowie gospodarze wzięli się ostro do pracy. Wyrównali w 48. minucie za sprawą Markusa Rosenberga, żegnającego się z kibicami Malmoe. 37-letni napastnik po ostatnim, grudniowym występie przeciwko FC Kopenhaga zakończy karierę.

Wyrównali w osłabieniu

Koledzy robili więc wszystko, żeby ostatni mecz przed własną publicznością był wyjątkowy dla Rosenberga. On sam chwilę później przestrzelił w dogodnej sytuacji. Bardziej precyzyjny był za to Erdal Rakip, który zdobył trzecią bramkę dla miejscowych.



Dynamo było w tarapatach. Jeszcze większych, gdy za niesportowe zachowanie z boiska wyleciał kapitan Serhij Sydorczuk. Wydawało się, że gościom nie uda się wywalczyć punktu, ale w 77. minucie gola wbił Benjamin Verbić. Było 3:3.



Ostatnie słowo należało jednak do Rosenberga. W 96. minucie zdobył zwycięską bramkę. Stadion w Malmoe oszalał.



Kędziora w barwach kijowskiej ekipy rozegrał cały mecz.



W drugim meczu grupy B Lugano przegrało z FC Kopenhaga 0:1. To oznacza, że o awans wciąż walczą trzy zespoły: Kopenhaga (9 pkt), Malmoe (8 pkt) i Dynamo Kijów (6 pkt). Bez szans jest Lugano (2 pkt).



W ostatniej kolejce Dynamo zmierzy się u siebie z Lugano, a FC Kopenhaga zagra z Malmoe.

Arsenal pokpił sprawę

Niespodzianka w Kazachstanie. Manchester United pokonany Grający w... czytaj dalej » W innym najciekawszym spotkaniu Arsenal niespodziewanie przegrał na własnym stadionie z Eintrachtem 1:2. Londyńczycy objęli prowadzenie przed przerwą po golu Pierre-Emericka Aubameyanga.



W drugiej połowie zespół z Frankfurtu odrobił straty z nawiązką. Bohaterem został Daichi Kamada, autor dwóch bramek.



W grupie F prowadzący w tabeli Arsenal ma 10 punktów. Drugi Eintracht - dziewięć. Obie drużyny nie mogą być jeszcze pewne awansu, bo trzeci Standard Liege uzbierał punktów siedem. Belgowie nie wykorzystali szansy, remisując 1:1 z najsłabszą w stawce ekipą Guimaraes (2 pkt).



Na zakończenie Standard zagra z Arsenalem, a Eintracht z Guimaraes.



Mecze ostatniej kolejki fazy grupowej zostaną rozegrane 12 grudnia. Finał Ligi Europy zaplanowano na 27 maja 2020 roku w Gdańsku.

Zespoły z awansem do 1/16 finału



Sevilla, Espanyol, Basel, Celtic, Gent, Wolfsburg, Braga, Wolverhampton, Manchester United, AZ Alkmaar, APEOL Nikozja, Sporting, Lask Linz .

Wyniki spotkań 5. kolejki Ligi Europy

Grupa A

Sevilla - Karabach Agdam 2:0

F91 Dudelange - APOEL Nikozja 0:2

Grupa B

Malmoe FF - Dynamo Kijów 4:3

FC Lugano - FC Kopenhaga 0:1

Grupa C

FK Krasnodar - FC Basel 1:0

Trabzonspor - Getafe 0:1

Grupa D

Sporting Lizbona - PSV Eindhoven 4:0

Rosenborg Trondheim - LASK Linz 1:2

Grupa E

Lazio Rzym - CFR Cluj 1:0

Celtic Glasgow - Stade Rennes 3:1

Grupa F

Arsenal Londyn - Eintracht Frankfurt 1:2

Vitoria Guimaraes - Standard Liege 1:1

Grupa G

Young Boys Berno - FC Porto 1:2

Feyenoord Rotterdam - Rangers FC 2:2

Grupa H

CSKA Moskwa - Łudogorec Razgrad 1:1

Ferencvaros - Espanyol 2:2

Grupa I

Saint-Etienne - KAA Gent 0:0

FK Ołeksandrija - VfL Wolfsburg 0:1

Grupa J

Istanbul Basaksehir - AS Roma 0:3

Wolfsberger AC - Borussia Moenchengladbach 0:1

Grupa K

Besiktas Stambuł - Slovan Bratysława 2:1

SC Braga - Wolverhampton 3:3

Grupa L

FK Astana - Manchester United 2:1

AZ Alkmaar - Partizan Belgrad 2:2