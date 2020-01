Malaga zwolniła trenera za kontrowersyjne nagranie. "Padłem ofiarą przestępstwa"

Grad goli w półfinale Superpucharu. Barcelona zaskoczona w końcówce Szalony półfinał... czytaj dalej » Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać niemal nagiego Sancheza w klubowej koszulce. Eksponował on intymne części ciała.

"Padłem ofiarą przestępstwa przeciwko mojej prywatności poprzez nękanie i wymuszenia. Sprawa jest już w rękach policji i podążam teraz zgodnie z instrukcjami służb. Udostępnianie i rozpowszechnianie intymnych treści danej osoby bez jej zgody jest przestępstwem. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie" - napisał niedawno na swoim koncie na na Twitterze hiszpański trener.

Zwolniony z przyczyn dyscyplinarnych

Afera z udziałem byłego piłkarza m.in. Realu Madryt i Deportivo wybuchła kilka dni temu. Malaga natychmiast zawiesiła Sancheza. Teraz klub potwierdził zakończenie współpracy z Hiszpanem. Obowiązki pierwszego trenera, tymczasowo, przejął Sergio Pellicer.

"Klub podjął decyzję o zwolnieniu Victora Sancheza del Amo z przyczyn dyscyplinarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. MCF podjął tę decyzję, mając na uwadze szkody wizerunkowe, jakie wyrządził Sanchez. Jego odejście ma zminimalizować zły wpływ na drużynę i cały klub" - można przeczytać w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej drugoligowca.



Szef federacji broni Sancheza

Głos w sprawie zabrał Luis Rubiales, prezes hiszpańskiej federacji piłkarskiej. - Szanuję Malagę, ale to co robią z trenerem Sanchezem, to przestępstwo. Jeśli faktycznie będzie bez pracy, to zaoferuję mu pracę w związku - powiedział w rozmowie w programie El Larguero.

Sytuacja zespołu z Andaluzji jest nie do pozazdroszczenia. Malaga po 22 kolejkach Seunda Division zajmuje 16. miejsce. Zespół z La Rosaleda broni się przed spadkiem do trzeciej ligi.