Hiszpański klub zawiesił trenera za intymne nagranie

"W odniesieniu do wydarzeń, które zostały niedawno ujawnione, a które nie zostały jeszcze zweryfikowane, Malaga ze skutkiem natychmiastowym zawiesza Victora Sancheza del Amo w pełnieniu obowiązków do czasu przeprowadzenia całego dochodzenia" - napisano.

Zgłosił sprawę policji

43-letni Sanchez oświadczył w mediach społecznościowych, że padł "ofiarą przestępstwa przeciwko prywatności przez nękanie i wymuszenie".

Dodał, że sprawa trafiła na policję. "Udostępnianie lub rozpowszechnianie intymnych treści jakiejkolwiek osoby bez zgody za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób jest przestępstwem" - zaznaczył były piłkarz m.in. Realu Madryt i Deportivo La Coruna.



— Víctor SánchezDelAmo (@Victor_SDA) January 7, 2020



Hiszpan jest trenerem drugoligowej Malagi od kwietnia 2019 roku. W trwających rozgrywkach drużyna pod jego wodzą zajmuje 16. miejsce w Segunda Division.