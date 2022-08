Tenisowy maraton z happy endem. Chwalińska ma półfinał

Bohaterka ostatnich tygodni Maja Chwalińska chce więcej. Wygrała właśnie trzy turnieje z rzędu, ale jak sama twierdzi, to nie był jeszcze jej najlepszy tenis. 17-latka zapowiada, że będzie jeszcze lepiej i wyjaśnia, dlaczego gra w okularach.

Niestety, Polka przegrała drugiego seta w meczu 1. rundy kwalifikacji do RG.

Pojedynek 1. rundy kwalifikacji do Roland Garros zaczął się dobrze dla Polki.

Piłka meczowa dla Egipcjanki w 1. rundzie kwalifikacji do RG.

21-latka z Dąbrowy Górniczej, od poniedziałku 160. rakieta świata, z Masarovą (156. WTA) zna się doskonale. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy mierzyła się z nią dwukrotnie - w czerwcu, challengerze w Walencji, dość gładko przegrała, by rewanż wziąć w lipcu w turnieju WTA 250 w Warszawie.

Wiele zwrotów akcji i szczęśliwy finał

Chwalińska weszła w spotkanie znakomicie. Błyskawicznie wypracowała sobie 3:0, dwukrotnie przełamując rywalkę. I choć jednego z breaków szybko straciła, to zdołała doprowadzić seta do szczęśliwego zakończenia, wygrywając go 6:3.

Od początku drugiej partii 21-latce nie układało się nic. Zanim się obejrzała, zrobiło się 0:4. Wydawało się, że seta trzeba spisać na straty. Chwalińska rzuciła się jednak w pogoń i zdołała wyrównać na 4:4. Niestety ponownie straciła koncentrację i przegrała dwa kolejne gemy, a w meczu zrobił się remis.

W decydującej partii to Chwalińska postawiła się w lepszej sytuacji, przełamując na 3:1. Uzyskała tym samym kontrolę i nie oddała jej już do końca.

Mecz zakończyła po 2 godzinach i 20 minutach.

Polka w półfinale zagra z rozstawioną z dwójką Węgierką Panną Udvardy (93. WTA).