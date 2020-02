150. ligowy gol Lewandowskiego dla Bayernu. Szybkie trafienia i pewne zwycięstwo w Moguncji

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

19.01 | Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi pokonał w Berlinie Herthę 4:0. W drugiej połowie mistrzowie Niemiec zdominowali gospodarzy, a gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski, który niespełna miesiąc temu przeszedł operację pachwiny. To jego dwudzieste trafienie w sezonie.

Monachijczycy nie mogli sobie pozwolić na porażkę z ekipą z Moguncji, albowiem za tydzień grają z RB Lipsk, który przed 20. kolejką prowadził w tabeli z przewagą punktu. Szkoleniowiec Hansi Flick wystawił zdecydowanie najsilniejszy skład – o żadnym oszczędzaniu sił najważniejszych piłkarzy nie było mowy.

Dominacja Bayernu

Zespół z Bawarii kompletnie zdominował rywali w pierwszej połowie. Wprawdzie Mainz strzeliło jednego gola, ale udało się to dopiero, gdy pewnie prowadzący goście na chwilę stracili koncentrację. Nie zmienia to faktu, że Bayern grał znakomicie i gdyby chciał, to prowadziłby zapewne większą różnicą goli.

Strzelanie dla Bawarczyków zaczął Lewandowski. Już w 8. minucie Benjamin Pavard znakomicie dośrodkował z prawej strony, a Polak idealnym uderzeniem głową nie dał najmniejszych szans golkiperowi. Co więcej, chwilę później "Lewy" stworzył kolejną sytuację, ale powstrzymał go jeden z obrońców i twardo interweniujący bramkarz. Na nieszczęście dla gospodarzy, piłka trafiła pod nogi Leona Goretzki, ten dograł do niepilnowanego Thomasa Muellera i było 2:0.

Źródło: Getty Images Lewandowski trafił pierwszy w meczu z Mainz

Slalom Thiago Alcantary

Z kolei w 26. minucie znakomitą akcję przeprowadził Thiago Alcantara, który zdołał ograć trzech obrońców i pewnym strzałem na dalszy słupek podwyższył prowadzenie. W tym momencie było już jasne, że tylko cud może sprawić, że Mainz wywalczy w sobotę choćby punkt.

Źródło: Getty Images Thiago Alcantara zabawił się z obrońcami rywali

Podopieczni Achima Beierlorzera mieli dwie okazje do zdobycia bramki, z czego jedną wykorzystali. W 45. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, do siatki trafił Jeremiah St. Juste, po którego uderzeniu głową piłka odbiła się jeszcze od Goretzki i zaskoczyła Manuela Neuera. Wcześniej w słupek trafił Leandro Barreiro.

Po zmianie stron Bayern zdecydowanie zwolnił. Przyjezdni nie musieli się wysilać, bo wynik był dla nich komfortowy, a gospodarze nie potrafili stworzyć kolejnego zagrożenia pod ich bramką. Tym samym Flick mógł sobie pozwolić, by po 60 minutach wprowadzić na boisko rezerwowych Philippe Coutinho i Serge'a Gnabry'ego.

Później dobrą sytuację po podaniu Lewandowskiego zmarnował Ivan Perisić. Natomiast Mainz miało swoją szansę, której jednak nie wykorzystał Adam Szalai, strzelając obok słupka.

Ostatecznie Lewandowski – choć w przypadku otrzymania żółtej kartki, nie mógłby zagrać z Lipskiem – rozegrał cały mecz. Obecnie ma na koncie 22 gole i o dwa trafienia wyprzedza w klasyfikacji Timo Wernera.

Zwyciężając 3:1 Bayern – przynajmniej na chwilę – został liderem Bundesligi. RB Lipsk o godzinie 18:30 będzie podejmował trzecią w tabeli Borussię Moenchengladbach. Werner ma okazję dogonić "Lewego".

FSV Mainz – Bayern Monachium 1:3 (1:3)

Bramki: St. Juste (45) – Lewandowski (8), Mueller (14), Thiago (26)