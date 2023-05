Najlepiej opłacani sportowcy świata. Piłkarskie podium rankingu magazynu "Forbes"

Ronaldo wrócił na pierwsze miejsce, które zajmował w 2016 i 2017 roku. Jest to bezpośrednią konsekwencją jego odejścia z Manchesteru United, bo jego dwa kontrakty w drużynie z Rijadu w sumie przyniosą mu w tym sezonie 46 milionów dolarów. Do tego należy dodać 90 mln zysku z pozostałych źródeł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Pudło z bliska, złość i zawód. Kolejny tytuł uciekł Ronaldo Brak gola,... czytaj dalej »

Portugalczyk jest związany umową z Al-Nassr do 2025 roku. Na jej mocy będzie otrzymywał roczną pensję w wysokości 75 mln dolarów. 38-latek stał się także nieoficjalnym sportowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej, co przynosi mu dodatkowe dochody.

Messi i Mbappe uzupełnili podium

Drugie miejsce na liście zajmuje Messi, który reprezentuje należące do katarskich właścicieli PSG. Argentyńczyk, podobnie jak Ronaldo, jest także reklamowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do jego konfliktu z władzami klubu. Piłkarz został bowiem zawieszony na dwa tygodnie za swój wyjazd do Rijadu.

Podium zamyka inny gracz paryżan, czyli Mbappe. Francuz zanotował spektakularny awans z 35. na trzecią pozycję w zestawieniu "Forbesa", a 100 ze 120 mln przyniosło mu przedłużenie umowy z ekipą z Parc des Princes.

Źródło: Getty Images Ronaldo, Messi i Mbappe - tak prezentuje się czołówka listy "Forbesa"

Tuż za podium znajduje się supergwiazda Los Angeles Lakers - LeBron James. Jego zarobki wynoszą 119,5 miliona dolarów, z czego 75 mln to dochody osiągane ze źródeł pozasportowych.

Lista 10 najlepiej opłacanych sportowców świata według magazynu "Forbes":

1. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) - 136 milionów dolarów

2. Lionel Messi (piłka nożna) - 130 mln

3. Kylian Mbappe (piłka nożna) - 120 mln

4. LeBron James (koszykówka) - 119,5 mln

5. Canelo Alvarez (boks) - 110 mln

6. Dustin Johnson (golf) - 107 mln

7. Phil Mickelson (golf) - 106 mln

8. Stephen Curry (koszykówka) - 100,4 mln

9. Roger Federer (tenis) - 95,1 mln

10. Kevin Durant (koszykówka) - 89,1 mln