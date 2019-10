PZPN o bazie reprezentacji na Euro 2020. "Dwa-trzy warianty"

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy potrwają od 12 czerwca do 12 lipca i będą bezprecedensowe. Nie mają bowiem jednego czy dwóch państw-gospodarzy, a mecze odbędą się w 12 miastach z 12 różnych krajów.

Miasta w których mogą zagrać Polacy to: Baku (Azerbejdżan), Kopenhaga (Dania), Londyn (Wielka Brytania), Monachium (Niemcy), Budapeszt (Węgry), Dublin (Irlandia), Rzym (Włochy), Amsterdam (Holandia), Bukareszt (Rumunia), St. Petersburg (Rosja), Glasgow (Szkocja) i Bilbao (Hiszpania).

Jest też ekstremalny wariant

Prezes PZPN Zbigniew Boniek już wcześniej nie wykluczał, że w zależności od wyników losowania baza turniejowa Biało-Czerwonych może znajdować się w Polsce, ale pod warunkiem, że nie będzie szczególnie daleko do miast-gospodarzy. Teraz potwierdza to sekretarz generalny związku.

- Bierzemy pod uwagę bazę w Polsce - zdradza Sawicki. - Przygotowujemy kilka wariantów, dwa-trzy. Ale może np. dojść do sytuacji, że trafimy do grupy A, która grać będzie w Rzymie i Baku. To najbardziej ekstremalny wariant (odległość między miastami to ponad trzy tysiące kilometrów - od red.). I na to też trzeba być przygotowanym. Wówczas prawdopodobnie wybierzemy jakieś miejsce w Europie, choć raczej nie w Baku - przyznał Sawicki.

Pierwszy i ostatni taki turniej

Decyzja o takim formacie Euro 2020 zapadła prawie siedem lat temu na spotkaniu Komitetu Wykonawczego UEFA. W ten sposób władze futbolu na Starym Kontynencie chciały uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy (1960).

Decyzja była kontrowersyjna, oznacza wiele kłopotów m.in. dla fanów podróżujących za swoimi drużynami.



- To będą ciężkie logistycznie mistrzostwa, na pewno bardzo trudne dla kibiców, dla których kłopotliwe mogą okazać się duże odległości do pokonania. Poza tym będą kraje-gospodarze, których reprezentacji zabraknie w mistrzostwach. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której np. Polska byłaby gospodarzem, a nasza drużyna nie grałaby w turnieju. Cóż, decyzje zapadły już wcześniej, musimy się dopasować. To prawdopodobnie pierwszy i ostatni taki turniej w historii - podsumował Sawicki.

Spora kasa do podziału

Ostateczna zostanie zatem podjęta po losowaniu grup Euro. Odbędzie się ono 30 listopada w stolicy Rumunii Bukareszcie.



- Polecimy tam w tradycyjnym składzie, na czele z prezesem Bońkiem i selekcjonerem. Będą też osoby funkcyjne, które wezmą udział w organizowanych przy okazji takich wydarzeń specjalistycznych warsztatach roboczych, już pod kątem turnieju - przyznał Sawicki, który również będzie obecny w stolicy Rumunii.

W przeszłości awans do ME oznaczał dla federacji premię od UEFA w wysokości ośmiu milionów euro.



- O ile wiem, ta kwota pozostała bez zmian. Ile otrzymają piłkarze? Mogę powiedzieć tylko, że wszystkie sprawy finansowe z drużyną już dawno zostały ustalone. Nigdy nie było to dla nas problemem - powiedział Sawicki.

Skromne świętowanie

Sekretarz generalny PZPN docenia fakt, że polski zespół zakwalifikował się na duży turniej po raz trzeci z rzędu. Stało się to po zwycięstwie w Warszawie nad Macedonią Północną 2:0 już dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji. Jak federacja i piłkarze świętowali awans?

- Bardzo skromnie - zapewnił Sawicki. - Pogratulowaliśmy każdemu z piłkarzy, odwiedziliśmy ich z prezesem Zbigniewem Bońkiem w szatni. Doceniamy fakt, że zakwalifikowaliśmy się na turniej. To trzeci z rzędu awans na wielką imprezę. Nastąpiła normalność w futbolu reprezentacyjnym, polegająca na tym, że Polska gra regularnie na wielkich turniejach. To budujące, że jesteśmy w gronie najmocniejszych europejskich drużyn narodowych - podkreślił.