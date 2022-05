Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

14.06 | Piłkarze polskiej kadry nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W Soczi, gdzie mają swoją bazę, zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. - W tym regionie to norma. Żyjemy w takich czasach, że jest to konieczne – skomentował Maciej Rybus, obrońca grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa.

Lokomotiw wydał komunikat we wtorek po południu. Poinformowano w nim, że Rybus opuści klub 30 czerwca po wypełnieniu kontraktu. Nowego piłkarz nie podpisze.

Maciej Rybus odchodzi z Lokomotiwu Moskwa

Sebastian Szymański więcej nie zagra dla Dynama Moskwa Reprezentant... czytaj dalej » "Klub piłkarski Lokomotiw dziękuje Maciejowi za lata spędzone w drużynie i życzy powodzenia w dalszej karierze" - napisał klub z Moskwy.

32-letni Rybus reprezentował barwy Lokomotiwu od 2017 roku. W tym czasie wywalczył mistrzostwo kraju (2018), dwa razy zdobył Puchar Rosji (2019, 2021) oraz Superpuchar Rosji (2019).

Łącznie wystąpił w 136 meczach, w których strzelił trzy gole i zanotował 12 asyst.

Niepowoływany ostatnio do kadry

Wcześniej obrońca grał w Legii Warszawa, Tereku Grozny i Olympique Lyon. W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas w 66 meczach (dwie bramki).



Z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę selekcjoner Czesław Michniewicz nie powoływał Rybusa do reprezentacji, aby między innymi oszczędzić doświadczonemu piłkarzowi zamieszania wokół niego.



- Rozmawiałem z Maćkiem niedawno. Wkrótce kończy mu się umowa w Lokomotiwie Moskwa. Otrzymał propozycje z innych klubów rosyjskich, ale też innych lig. My chcieliśmy uniknąć zamieszania wokół niego. Jeśli wyjaśni się sytuacja Rosji z Ukrainą, to we wrześniu na niego liczę - przyznał 17 maja Michniewicz.



Спасибо, @maciej31rybus!



Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.



Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Мацея за годы, проведённые в команде, и желает удачи в дальнейшей карьере



https://t.co/NveHQdjBxLpic.twitter.com/95h5YQb9ot — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2022

W tym tygodniu z innym klubem rosyjskim, Dynamo Moskwa, rozstał się Sebastian Szymański.