Rybus pożegnał się z rosyjskim klubem, ale może zostać w Moskwie

Rybus występował w Lokomotiwie od 2017 roku. Rozegrał w jego barwach 136 meczów, strzelił trzy gole i zaliczył 12 asyst. Stołeczny klub jeszcze pod koniec maja wydał komunikat o jego odejściu wraz z wygaśnięciem kontraktu.

Pożegnanie Rybusa

"Chcę ogromnie podziękować kibicom, kolegom z zespołu, sztabowi szkoleniowemu i pozostałym pracownikom klubu za wspólnie spędzone pięć lat. Przez ten czas zostaliśmy mistrzami kraju, dwukrotnie wygraliśmy puchar oraz zdobyliśmy superpuchar i jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, z którymi udało nam się to osiągnąć. Darzę Loko i fanów drużyny bardzo ciepłymi uczuciami, ale nadszedł czas, by ruszyć dalej. Dzięki za wasze wsparcie i do zobaczenia" - przekazał w mediach społecznościowych 66-krotny reprezentant Polski.



Рыбус поблагодарил «Локомотив» и всех болельщиков красно-зелёных



Спасибо за годы в нашей команде и тёплые слова, @maciej31rybus! Желаем удачи на футбольном пути pic.twitter.com/fczwcWXLYp — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 9, 2022





Rybus trafił do Lokomotiwu latem 2017 roku z Olympique'u Lyon. Wcześniej grał już jednak w Rosji, a konkretnie w Tereku Grozny. Był to jego pierwszy zagraniczny przystanek po odejściu z Legii Warszawa. Z Polski wyjechał w 2012 roku.

Zostanie w Moskwie?

Rozstanie z Lokomotiwem nie musi jednak oznaczać definitywnego pożegnania z rosyjską stolicą. Sebastian Staszewski z serwisu interia.pl przekazał w czwartek na swoim koncie twitterowym, że Rybus ma zostać piłkarzem Spartaka Moskwa. Wedle jego informacji w piątek mają odbyć się testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Podobno 32-latek nie miał innych konkretnych propozycji poza przedłużeniem umowy z Lokomotiwem.



Maciej Rybus ma zostać piłkarzem @fcsm_official W piątek reprezentant przejdzie w Moskwie testy medyczne. Jeśli wszystko będzie dobrze, podpisze kontrakt. Słyszę, że była to jedyna konkretna opcja jaką miał, poza możliwością przedłużenia umowy z @fclokomotiv. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 9, 2022





Rybus spędził w Rosji większość swojej profesjonalnej kariery, a jego związki z tym krajem nie ograniczają się wyłącznie do wykonywanej pracy. Jego żona jest Rosjanką. Para ma dwójkę dzieci, które od urodzenia wychowują się w ojczyźnie matki. Ukraina wygrała w Lidze Narodów i teraz jedzie do Łodzi Reprezentacja... czytaj dalej »

Skomplikowany powrót do reprezentacji

Jeśli doniesienia o pozostaniu polskiego zawodnika w Moskwie potwierdzą się, może on mieć utrudniony powrót do reprezentacji. Z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę selekcjoner Czesław Michniewicz nie powoływał Rybusa do kadry, m.in. dlatego, by oszczędzić mu dodatkowego zamieszania.

- Rozmawiałem z Maćkiem niedawno. Wkrótce kończy mu się umowa w Lokomotiwie Moskwa. Otrzymał propozycje z innych klubów rosyjskich, ale też innych lig. My chcieliśmy uniknąć zamieszania wokół niego. Jeśli wyjaśni się sytuacja Rosji z Ukrainą, to we wrześniu na niego liczę - powiedział 17 maja szkoleniowiec Biało-Czerwonych.