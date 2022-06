Rybus o kontrakcie ze Spartakiem Moskwa: nawet nie pomyślałem o odmowie

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Rybus został w Rosji. Prezes PZPN: ministerstwo nie będzie decydować o powołaniach Macieja Rybusa z... czytaj dalej » Rosyjska inwazja na Ukrainę, którą Władimir Putin rozpoczął 24 lutego, odcisnęła duże piętno również na świecie sportu. Kolejne federacje zaczęły nakładać sankcje na kraj agresora, a w Polsce szybko zaczęły pojawiać się pytania dotyczące polskich zawodników na co dzień grających w Rosji. Część z nich, jak Grzegorz Krychowiak, wykorzystali pierwszą okazję i kraj szybko opuścili, inni zostali do końca sezonu, by po nim znaleźć sobie nowego pracodawcę (Sebastian Szymański).

W przypadku Rybusa, którego żona jest Rosjanką i właśnie tam urodziły się jego dzieci, jest inaczej. On również zmienił klub, ale moskiewski Lokomotiw zamienił na Spartak w tym samym mieście.

- Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z tak dużym klubem o wspaniałej historii. Jestem bardzo szczęśliwy, moja rodzina też. Jestem w Rosji, więc od razu rozważyłem tę opcję, nawet nie pomyślałem o odmowie - przyznał piłkarz na wideo zamieszczonym na oficjalnej stronie klubowej po podpisaniu kontraktu.

Menedżer, PZPN, MSZ i selekcjoner o sprawie Rybusa

Sprawa Rybusa od momentu podpisania kontraktu jest jednym z najszerzej komentowanych tematów w polskich mediach sportowych.

Jak to nie wpadło? Polacy "dwa-trzy centymetry" od remisu Polska przegrała... czytaj dalej » W obronę reprezentanta kraju wziął jego menedżer Mariusz Piekarski, tłumacząc pozostanie w Rosji "dbaniem o rodzinę i jej bezpieczeństwo".

Piekarski kategorycznie odrzucił możliwość powrotu swojego klienta do Polski.

- Gdyby Maciek przyjechał do Polski i posłał dzieci do przedszkola czy szkoły, to nie byłyby to miłe chwile. Wiemy, jakie jest nastawienie Polaków do Rosji - tłumaczył w rozmowie z serwisem meczyki.pl agent, dolewając oliwy do ognia.

Ze słów o ewentualnym niebezpieczeństwie w Polskie później szybko się wycofywał.

Do sytuacji odniósł się w niedzielę wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Nie ma już nic bardziej żenującego, niż zasłanianie się „dobrem rodziny”, gdy chodzi po prostu o duże pieniądze. A to krwawe pieniądze. Mam nadzieje, ze nie będzie już dla niego miejsca w reprezentacji. Gra z „orzełkiem” na piersi to honor i tylko dla takich, którzy to rozumieją. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 12, 2022





Stanowisko w sprawie Rybusa zajął w poniedziałek prezes PZPN. Cezary Kulesza w rozmowie z eurosport.pl przyznał wprost: piłkarz pozostaniem w Rosji nie zamknął sobie drzwi do reprezentacji, a o wysłaniu powołania do Moskwy będzie decydował tylko Czesław Michniewicz.

O sprawę został oczywiście zapytany również sam selekcjoner. I to kilkukrotnie, na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Ligi Narodów z Belgią. Szkoleniowiec na tym etapie tematu nie podjął, zasłaniając się przygotowaniami do spotkania i składając deklarację, że do sprawy wróci po zakończeniu zgrupowania.