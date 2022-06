Rybus nie pojedzie na mundial. Spartak Moskwa zareagował

Rybus: powrót do Rosji to był dobry ruch

Video: tvn24

Rybus: powrót do Rosji to był dobry ruch

25.05 | - Nikt nie oczekiwał, że osiągniemy taki sukces. Celem była pierwsza piątka, awans do europejskich pucharów. Nikt nie dawał nam szans na mistrzostwo, a zaskoczyliśmy samych siebie. Lokomotiw ostatni tytuł zdobył przecież w 2004 roku. I w przyszłym sezonie zagramy w Lidze Mistrzów. Powrót do Rosji to był dobry ruch - powiedział w rozmowie z TVN24 Maciej Rybus, obrońca Lokomotiwu Moskwa i reprezentacji Polski.

»