Rybus został w Moskwie. "Sam opuściłbym Rosję w trybie natychmiastowym"

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

25.05 | - Nikt nie oczekiwał, że osiągniemy taki sukces. Celem była pierwsza piątka, awans do europejskich pucharów. Nikt nie dawał nam szans na mistrzostwo, a zaskoczyliśmy samych siebie. Lokomotiw ostatni tytuł zdobył przecież w 2004 roku. I w przyszłym sezonie zagramy w Lidze Mistrzów. Powrót do Rosji to był dobry ruch - powiedział w rozmowie z TVN24 Maciej Rybus, obrońca Lokomotiwu Moskwa i reprezentacji Polski.

Rybus: powrót do Rosji to był dobry ruch

Rybus: powrót do Rosji to był dobry ruch

25.05 | - Grupa wyrównana. To pierwsza myśl. Najważniejszy będzie pierwszy mecz z Senegalem. Trzeba zapunktować z trudnym, silnym fizycznie i wybieganym rywalem, który też ma swoje mankamenty. Z kolei Kolumbia to technicznie grający zespół. Pokazał to ostatni sparing z Francją. Przegrywali 0:2, a zwyciężyli 3:2. To może być faworyt grupy. Japonia? Podobny zespół do Korei Południowej, z którą graliśmy w towarzyskim spotkaniu. Piłkarze są szybcy, wybiegani - powiedział w rozmowie z TVN24 Maciej Rybus, obrońca Lokomotiwu Moskwa i reprezentacji Polski.

Już same pogłoski o tym, że 66-krotny reprezentant Polski po wypełnieniu umowy w Lokomotiwie Moskwa może zostać w Rosji były zaskakujące.

Dla wielu kibiców w Polsce wręcz szokujące.

Maciej Rybus piłkarzem Spartaka Moskwa

Rybus został w Rosji. Prezes PZPN: ministerstwo nie będzie decydować o powołaniach Macieja Rybusa z... czytaj dalej » Rybus jako wolny gracz, co daje komfort niebaczenia na interes klubu, przyjął propozycję gry od Spartaka Moskwa, jednej z najbardziej utytułowanych ekip w Rosji. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło w sobotę. Według Mariusza Piekarskiego, menedżera zawodnika, była to jedyna oferta dla jego klienta, który sam przyznał, że kierował się dobrem rodziny. Żona Rybusa jest Rosjanką, ma z nią dwójkę dzieci. Sam zawodnik w tym kraju mieszka od dekady (z roczną przerwą na występy w Olympique Lyon).

Na 32-letniego piłkarza posypały się gromy. Rosja po zbrojnej napaści na Ukrainę jest wykluczana z międzynarodowej społeczności, także tej sportowej.

Dlatego sprawa Rybusa jest szeroko komentowana. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, oświadczył, że nie wyobraża sobie kolejnych występów lewego obrońcy w drużynie narodowej, bo wybrał "krwawe" pieniądze.

Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z eurosport.pl nie zamknął drzwi do kadry przed Rybusem. Zaznaczył, że o powołaniach decyduje selekcjoner Czesław Michniewicz. Trener, pytany o wybór piłkarza na jednej z ostatnich konferencji prasowych, nabrał wody w usta. Wyjaśnił, że skupia się na meczu z Belgią (przegranym we wtorek 0:1), ale do sprawy szerzej odniesie się po zgrupowaniu.

Tomasz Frankowski o decyzji Macieja Rybusa

Według Frankowskiego w siedzibie PZPN będą odbywać się, o ile już nie trwają, dyskusje na temat Rybusa.

- Jego decyzja była kontrowersyjna. Z mojego punktu widzenia niewłaściwa. Na ten moment trudno wyobrazić sobie powoływanie Rybusa do kadry - mówi eurosport.pl były napastnik reprezentacji Polski, obecnie europoseł.

- Piłkarz i menedżer wiedzieli, że wywołają burzę w polskiej piłce tą deklaracją. Rybus jest pewnie przygotowany na krytykę. Wojna trwa już czwarty miesiąc. Staram się zrozumieć, że chce zapewnić sobie i rodzinie stabilność, ale rozsądniejszy byłby wyjazd z Rosji i kontynuowanie kariery gdzie indziej. O ile takie możliwości były - uważa.

I podaje przykład Grzegorza Krychowiaka, który od razu, w marcu, wyjechał do greckiego klubu AEK Ateny na wypożyczenie (niedawno wrócił do zespołu FK Krasnodar, bo wciąż obowiązuje go kontrakt, ale trudno wyobrazić sobie dalsze występy w nim).

- Grzesiek i inni sportowcy zrobili to w ramach protestu. Sam, gdybym był w takiej sytuacji, opuściłbym Rosję w trybie natychmiastowym - zaznacza Frankowski.

Źródło: Getty Images Maciej Rybus trafił do Rosji w 2012 roku. Do tej pory grał w Tereku Grozny i Lokomotiwie Moskwa

Tomasz Frankowski o słowach menedżera Rybusa

Decyzję Rybusa próbował tłumaczyć Piekarski, choć raczej dolał oliwy do ognia. Menedżer w rozmowie z serwisem meczyki.pl przestrzegał przed hejtem, na który mogłaby być narażona rodzina piłkarza w Polsce.

Michniewicz nabiera wody w usta w sprawie Rybusa Trener... czytaj dalej » - Gdyby Maciek przyjechał do Polski i posłał dzieci do przedszkola czy szkoły, nie byłyby to miłe chwile. Dzieci słuchają i przenoszą to na grunt młodzieżowy. Zostaje w Rosji, jego rodzina jest bezpieczna. Nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło - mówił Piekarski. - Takie mamy czasy, że jest tak dużo nakręconych ludzi, że nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło. Przypominając historię z prezydentem Gdańska. Tam człowiek został zmanipulowany i wkręcony. Prezydent wchodząc na scenę już z niej nie zszedł - dodał.

Później Piekarski za te słowa przeprosił.

Frankowski nie krył zdziwienia.

- Na ile znam i lubię Mariusza, bo się z nim wychowywałem na podwórku i przez 10 lat grałem w Jagiellonii Białystok, to tu się zagalopował. Niesłusznie porównał śmierć Pawła Adamowicza do fali hejtu, która mogłaby spotkać dzieci Maćka - mówi były piłkarz.

- Natomiast na pewno ten fakt może być wykorzystywany przez rosyjską propagandę. W myśl powiedzenia, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Niektóre rzeczy lepiej przemyśleć, bo można powiedzieć o słowo za dużo i zostanie ono opacznie zinterpretowane - podkreśla.

Rybus z reprezentacją był na trzech wielkich turniejach (Euro 2012, 2020 i MŚ 2018). Na czwarty, rozpoczynający się w listopadzie mundial w Katarze, szanse ma niewielkie, biorąc pod uwagę skalę emocji.

Frankowski zwraca uwagę, że piłkarz musiał być świadomy podejmowanego ryzyka. Co zatem straci kadra bez Rybusa?

- Nie jest to ani Robert Lewandowski, ani Kamil Glik, więc braku Rybusa nie zauważymy. Z drugiej strony trzeba przyznać, że to solidny piłkarz europejskiego formatu. Ze swoim doświadczeniem byłby pomocny kadrze, ale ostateczną decyzję w sprawie Maćka podejmą Kulesza i Michniewicz - podsumowuje Frankowski.