Najlepsi Piątek i Fabiański. Oceny po meczu z Macedonią Północną

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MACEDONIA PÓŁNOCNA - POLSKA

Łukasz Fabiański (5) - Niezbyt dobry początek. Wypuścił piłkę po pierwszym strzale, uratował go z asekuracją Bednarek. Następnie już pewne wyjścia do dośrodkowań. Genialna interwencja kwadrans przed końcem uchroniła drużynę przed stratą bramki na 1:1. W końcowych minutach kolejna solidna interwencja.

Tomasz Kędziora (4) - Musiał napracować się w pierwszej połowie, bo w większości Macedończycy atakowali jego stroną. Koniec końców błędów szczególnie wielkich nie popełnił. Zagrał poprawnie.

Męczarnie Polaków z Macedonią. Punkty uratował Piątek Piłkarska... czytaj dalej » Kamil Glik (4) - Nieodpowiedzialna żółta kartka za uderzenie rywala rękami w głowę w walce o górną piłkę. Zupełnie niepotrzebna nadmierna agresja. Drugie 45 minut to już dużo czysto wygranych piłek w powietrzu, bez zbędnego ryzyka, wiedział, że miał upomnienie. Tego oczekuje się od doświadczonego obrońcy.

Jan Bednarek (3) - Uratował drużynę przed utratą gola w pierwszej połowie. Następnie dął się ograć dwukrotnie Pandevowi jak junior. Raz zarobił przez to żółtą kartkę na środku boiska przy linii bocznej. Momentami za dużo serca, za mało chłodnej głowy i za to jeden punkt mniej. Po zmianie stron nie popełnił błędów, dobrze się ustawiał.

Bartosz Bereszyński (4) - W pierwszej połowie nie miał za dużo pracy na lewej stronie obrony. Większość ataków Macedończycy przeprowadzali po drugiej stronie. Trochę więcej działo się w jego strefie po przerwie. Solidny występ.

Grzegorz Krychowiak (4) - Z tego, z czego jest rozliczany, czyli za destrukcji wywiązywał się bez zarzutu. Gorzej było z tym, co zawsze, czyli z grą do przodu, co potwierdził mało zrozumiałym dośrodkowaniu do nikogo.

Mateusz Klich (3) - Prawdopodobnie wynikało to z przedmeczowych założeń, więc koncentrował się bardziej na grze w defensywie niż do przodu. Schodził do linii, często pomagając w defensywie. Bez spektakularnych zagrań, ale też nie dawał powodów do irytacji jak Zieliński. Zszedł w końcówce, zastąpił go Góralski.

Przemysław Frankowski (2) - Niewiele wynikało z jego biegania na prawej stronie. Nie zapominał pomagać Kędziorze w defensywie, ale nie stwarzał zamieszania z przodu. Z tego powodu trener Jerzy Brzęczek uznał, że na drugą połowę Frankowski nie wyjdzie. Decyzja obroniła się.

Piotr Zieliński (2) - Na pierwszą połowę jakby nie dojechał. Starał się pokazywać jednoosobowym samotnym pressingiem, niczym człowiek, który nie rozumie, po co jest na boisku. Tyleż nieefektywnie, co niezrozumiałe. Gdy Polska objęła prowadzenie, nieco aktywniejszy, ale bez błysku, co w drużynie narodowej stało się powoli normą.

Kamil Grosicki (3) - Mało rajdów. Pierwsza akcja w jego stylu dopiero w 32. minucie. Miał sytuację na 2:0 w drugiej połowie i powinien ją wykorzystać. Zamiast tego kopnął piłkę nad poprzeczką grał do 69. minuty.

Robert Lewandowski (4) - Rozkładanie rąk po każdej niepomyślnej decyzji sędziego może irytować, ale kapitan walczył jak zawsze. Przed przerwą praktycznie bez podań. Po wznowieniu gry też koledzy, mówiąc delikatnie, oszczędnie dozowali mu piłki otwierające. Po faulu na nim z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał stoper rywali Visal Musliu.

Rezerwowi

Krzysztof Piątek (5) - Pierwszy kontakt z piłką i gol. Bramka niezwykle pomógł drużynie. Biało-Czerwoni zaczęli od tej chwili grać z większą pewnością siebie. Gol z przypadku, szczęśliwy i bardzo dobrze, że szczęście było przy piłkarzu AC Milan. Gdyby nie to, trzech punktów zapewne nie udałoby się ze Skopje wywieźć.

Maciej Rybus (3) - Wszedł na nieco ponad 20 ostatnich minut za Grosickiego. Doświadczenie przydało się, kiedy trzeba było bronić wyniku. Wywiązał się z zadania.

Jacek Góralski - Grał za krótko, żeby go ocenić.

Macedonia - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Krzysztof Piątek (47')

Żółte kartki: Visar Musliu, Ilija Nestorovski - Kamil Glik, Jan Bednarek.



Czerwona kartka: Visar Musliu (85-za drugą żółtą).

Macedonia Północna: Stole Dimitrievski - Stefan Ristovski (76' Arijan Ademi), Egzon Bejtulai, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgan Alioski - Enis Bardi, Boban Nikolov (62' Aleksandar Trajkovski), Elif Elmas - Goran Pandev (85' Ferhan Hasani), Ilija Nestorovski.

Polska: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Kamil Grosicki (70' Maciej Rybus), Mateusz Klich (90' Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski (45' Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski.