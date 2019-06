Niezadowolony Lewandowski: pokazaliśmy zdecydowanie za mało

To nie było wielkie spotkanie w wykonaniu Polaków, ale udało się wywalczyć trzy punkty. Jednak Lewandowski wie, że wiele rzeczy nie wyglądało tak, jak powinno. Zastrzeżenia ma przede wszystkim do gry w ofensywie i małej liczby stwarzanych sytuacji.

- Czasu na analizę tego spotkania chyba nie starczy. Był to męczący mecz nie tylko dla kibiców, ale i dla nas. Stworzyliśmy sytuację, po której przypadkowo strzeliliśmy gola. W defensywie wyglądało to nieźle, w końcu zagraliśmy na zero z tyłu, ale w ofensywie już nie. Zabrakło nam ważnych elementów, rozegrania, zrobienia miejsca, żeby oddać strzał na bramkę. To, co pokazaliśmy, to zdecydowanie za mało - przyznał bez ogródek "Lewy".

- Ten mecz musimy puścić w niepamięć, najważniejsze są trzy punkty. Jednak musimy dominować, żeby przeciwnik nie myślał, że może coś zdziałać. Trzeba to poprawić - podkreślił.

Lepiej z Piątkiem

Lewandowski wyznał, że zdecydowanie lepiej grało mu się w drugiej połowie, gdy na murawie w miejsce Przemysława Frankowskiego pojawił się Krzysztof Piątek.

- Gdy gramy na dwóch napastników, to jesteśmy groźniejsi z przodu. Nawet gdy idzie dalekie podanie z linii obrony, to przeciwnik wie, że musi bardziej uważać, bo czeka dwóch zawodników. Mieliśmy z przodu naprawdę sporo miejsca, ale nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Czasami brakowało metra-dwóch, żeby stworzyć groźną sytuację. W naszych poczynaniach nie było płynności i lekkości - podkreślił.

- Kiedy gramy systemem jak w pierwszej połowie, to z przodu brakuje nam zawodnika, który może zrobić miejsce dla kogoś innego. Tu jest duże pole do analizy, żebyśmy lepiej się ustawiali, a zwłaszcza, żeby lepiej wyglądała współpraca pomocników z napastnikami – dodał.

Piątek również ma nadzieję, że Jerzy Brzęczek w spotkaniu z Izraelem postawi na dwóch napastników.

- Wydaje mi się, że gdy gramy na dwóch napastników, to rywal też jest ostrożniejszy. Zwłaszcza, że ja i Robert trochę goli w tym sezonie nastrzelaliśmy. Widać, że coraz lepiej rozumiemy się z Robertem, szukaliśmy siebie na boisku. Mam nadzieję, że selekcjoner będzie chciał to wykorzystać - wyznał zdobywca jedynej bramki.

Trzecia kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Piątek, 7 czerwca Austria - Słowenia

1:0 Łotwa - Izrael

0:3 Macedonia Północna - Polska 0:1