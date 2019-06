Brzęczek: nie realizowaliśmy założeń, źle rozgrywaliśmy

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Mecz nie stał na najwyższym poziomie, a Biało-Czerwoni wygrali po przypadkowym golu, zdobytym przez Krzysztofa Piątka na początku drugiej połowy.



Co zagrało, a co poszło nie tak? Wnioski po meczu Polaków Po raz kolejny w... czytaj dalej » - Cieszymy się z trzech punktów, nie straciliśmy bramki, ale wszyscy - cały sztab i zawodnicy - zdajemy sobie sprawę, że możemy grać o wiele lepiej. Są momenty dobrej gry, ale są też takie, kiedy nie realizujemy tego, co sobie zakładamy. To kolejny materiał do analizy - przyznał Brzęczek po ostatnim gwizdku.

"Jesteśmy w stanie reagować"

Do końca pierwszej połowy w składzie Polski był tylko jeden napastnik - kapitan Robert Lewandowski. Od początku drugiej na placu gry pojawił się także Piątek. Selekcjoner Biało-Czerwonych nie zgodził się jednak, że kluczem do zwycięstw jest gra dwoma piłkarzami w ataku.



- To jest uzależnione od realizacji zadań taktycznych. W pierwszej połowie nie realizowaliśmy tego, co mieliśmy przygotowane, źle rozgrywaliśmy, mimo że w wielu momentach przeciwnik ustawiał się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Nie wykorzystywaliśmy wolnych stref w bocznych sektorach, podania były niedokładne i nie potrafiliśmy stworzyć wielu sytuacji. Ale to potwierdza, że jesteśmy w stanie reagować, zmieniać system, co to przynosi efekty - zaznaczył Brzęczek.



Po trzech kolejkach Polska ma dziewięć punktów i bilans goli 4-0. Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy G.



- To duży plus, ale będziemy pracować z pełną pokorą i świadomością tego, co przed nami, nad poprawą tych elementów gry, bo to potrafimy. Cały czas szukamy rozwiązania problemów z konsekwencją, przydarzają nam się proste straty, które powodują, że przeciwnik może nas skontrować - ubolewał trener Biało-Czerwonych.

Podnieść poziom gry

Niezadowolony Lewandowski: pokazaliśmy zdecydowanie za mało Reprezentacja... czytaj dalej » Jego zespół podejmie w poniedziałek reprezentację Izraela, która w piątek pewnie pokonała w Rydze Łotwę 3:0 i ma siedem punktów. Wszystkie bramki zdobył Eran Zahavi, który może pochwalić się siedmioma trafieniami w trzech meczach eliminacji.



- Liczymy na to i oczekujemy tego, żeby płynność gry była zdecydowanie lepsza. Po układzie tabeli widać, że Izraelczycy są bardzo dobrą drużyną. Praca trenera Andreasa Herzoga przynosi szybko efekty. Ten zespół jest bardzo dobry jeśli chodzi o poruszanie się, kreowanie sobie sytuacji. Ma supersnajpera, który dziś też strzelił trzy bramki. To bardzo niebezpieczny rywal i na pewno, jeśli chcemy zdobyć punkty, musimy podnieść nasz poziom gry w porównaniu do tego, jaki prezentowaliśmy dziś - przestrzegł.



Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się o godzinie 20.45. Pozostałe pary tej grupy utworzą Macedonia Północna i Austria oraz Łotwa i Słowenia.

Trzecia kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Piątek, 7 czerwca Austria - Słowenia

1:0 Łotwa - Izrael

0:3 Macedonia Północna - Polska 0:1