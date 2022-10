Szczęsny i Milik nie pomogli, Juventus bezradny w Izraelu

Zobacz przygotowania Juventusu do spotkania z Maccabi Hajfa w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Włosi obwiniają Szczęsnego o straconego gola. "Wyszedł z bramki i zrobił to źle" Juventus doczekał... czytaj dalej » Sytuacja w grupie H przed wtorkowym meczem była jasna. Niepokonane z siedmioma punktami na koncie były PSG i Benfica. Po zwycięstwie przed tygodniem z Maccabi 3:1 Juventus miał trzy "oczka". W przypadku zwycięstwa we wtorkowym rewanżu w Izraelu, mógł jeszcze liczyć na walkę o awans do 1/8 finału. Porażka praktycznie przekreślała te szanse.

Bezradni Włosi

Z dwójki Polaków w pierwszym składzie turyńskiej drużyny w pierwszym składzie znalazł się tylko Szczęsny. I od początku meczu miał sporo pracy. Już w 4. minucie popisał się dobrą interwencją po mocnym strzale głową Frantzdy'ego Pierrota. To był sygnał ostrzegawczy wysłany przez gospodarzy, których bardzo żywiołowo wspierali kibice. Kolejnego już nie było. Po centrze Pierre'a Cornuda w 7. minucie bramkarza reprezentacji Polski pokonał strzałem plecami Omer Atzili. Piłka przeszła jeszcze po ręce Szczęsnego zanim wpadła do siatki.

Strzelony gol jeszcze bardziej napędził izraelską drużynę do kolejnych ataków. W 12. minucie bramkarza Juve uratowała poprzeczka po kapitalnym strzale Tjaronna Chery'ego z rzutu wolnego.

Źródło: Getty Images Szczęsnego uratowała poprzeczka

Turyńczycy razili bezradnością, kompletnie nie byli w stanie zagrozić bramce przeciwnika, a na domiar złego w 24. minucie z powodu kontuzji stracili Angela Di Marię. W jego miejsce na murawę wszedł Milik.

Polak doczekał się znakomitej okazji tuż przed końcem pierwszej połowy. Najpierw Josh Cohen w świetnym stylu obronił mocne uderzenie głową Dusana Vlahovicia, napastnik Biało-Czerwonych ruszył z dobitką, ale nie trafił czysto w piłkę. Mógł i powinien strzelił kontaktowego gola.

Źródło: Getty Images Milik miał swoją szansę

Kontaktowego, bo w tym momencie było już bowiem 2:0 dla gospodarzy po tym, jak w 42. minucie Atzili wykończył kontrę gospodarzy i strzałem lewą nogą zaskoczył Szczęsnego. Powtórki pokazały, że Polak - tak jak przy pierwszym trafieniu - mógł zachować się lepiej.

Źródło: Getty Images Atzili dwukrotnie pokonał Szczęsnego

Muszą drżeć o Ligę Europy

W przerwie trener przyjezdnych Massimiliano Allegri przeprowadził dwie zmiany. Na murawie zameldowali się Filip Kostić i Manuel Locatelli. I chociaż gracze Starej Damy przejęli inicjatywę w drugiej połowie, to efektów w postaci gola nie było. Mało tego, nawet o sytuacje podbramkowe było trudno. Gospodarze bardzo dobrze się przesuwali na boisku i bronili. Nieco ponad 20 minut przed końcem Allegri zdecydował się wpuścić na plac gry trzeciego napastnika Moise'a Keana. W 82. minucie Cohena starał się zaskoczyć z dystansu Milik, jednak bramkarz Maccabi poradził sobie z jego uderzeniem.

Porażka - czwarta z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki - oznacza, że Juventus nie tylko znacząco ograniczył swoje szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale w tym momencie powinien drżeć o trzecie miejsce, premiowane grą w Lidze Europy. Po czterech kolejkach ma tyle samo punktów, co Maccabi.

