"Najgorszy klub w Polsce" w dramatycznej sytuacji. "Kawał historii legł w gruzach"

04.11 | Ambicji odmówić im nie można, chęci do gry też, tylko wyniki meczów są mało imponujące. LZS Chrząstawa to drużyna, która ma jeśli nie najgorsze to jedne z najgorszych wyników w rozgrywkach polskiej ligi. Zespół w tym sezonie nie wygrał żadnego meczu, stracił 61 bramek, a strzelił cztery.

Gniazdo pod sufitem, dziury w podłodze. W Rio niech nie narzekają Ta drużyna jest... czytaj dalej » W tym roku klub położony pod Sieradzem (województwo łódzkie, powiatu łaski) miał obchodzić 40-lecie istnienia. Pandemia sprawiła, że obchody trzeba było odwołać. To i tak jednak nie była najgorsza informacja. Kilka dni temu klub poinformował na Facebooku o rozbiórce, a dokładniej o "niespodziance, jaką przygotowała gmina".

"Ruszy rozbiórka jedynego budynku, z którego korzysta klub. Zostajemy bez szatni, bez jakiegokolwiek pomieszczenia" - skomentowano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który uznał, że budynek nie nadaje się ani do remontu, ani odbudowy. Decyzji nie zakwestionował wójt gminy Widawa.

"Po prostu cyrk"

Dzień później poinformowano o szczegółach. "Legendarna, pierwsza, wyjątkowa, a na pewno jedyna siedziba klubu zostanie rozebrana dnia 15 kwietnia. Prezent od wójta na 40-lecie klubu... Kawał historii klubowej, ale i całej miejscowości. Przykre, niestety" - czytamy na profilu na Facebooku.

Od środy klub publikuje zdjęcia rozebranego budynku. "Przyjechała firma z gminy i zaczęła rozbierać. Bez żadnego nadzoru budowlanego. W okresie panującej epidemii nie powinni w ogóle być dopuszczeni do pracy. Żadnej policji nie było. Po prostu cyrk" - skomentował w komunikacie klubu prezes Bohdan Kwaśniak.



Decyzja Prezesa! Drodzy Kibice z przykrością informujemy, że nie odbędzie się jubileusz 40-lecia. Zostaje odwołany z powodu panującej epidemii. Prezes przekazuje Wam komunikat a w nim niespodziankę jaką przygotowała Nam gmina ... Jest to dla Nas przykra sprawa ... pic.twitter.com/WXXpeGAPPr — LZS Chrząstawa (@LZSChrzastawa) April 7, 2020





Czytamy, że klub będzie informował o dalszych losach. "Kawał historii legł w gruzach... Nie wiemy, co powiedzieć. To tak, jakby ktoś komuś zburzył dom i teraz nie wiadomo, gdzie się podziać. Co będzie dalej, nie wiadomo" - brzmi komunikat na Twitterze LZS Chrząstawa.





Nie wiemy co powiedzieć.. To tak jakby ktoś komuś zburzył dom i teraz nie wiadomo gdzie się podziać. Co będzie dalej nie wiadomo pic.twitter.com/ajJqGexbdS — LZS Chrząstawa (@LZSChrzastawa) April 16, 2020





LZS Chrząstawa to od lat jeden z najsłabiej grających klubów w całej polskiej lidze. Przynajmniej pod względem statystyk. Występujący na najniższym szczeblu rozgrywkowym zespół tracił po 200 goli na sezon i przegrywał mecz za meczem. Nakręcony został nawet dokument "Biało-Czerwoni z Chrząstawy".