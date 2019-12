Awantura piłkarzy i kibiców po awansie w Lidze Mistrzów. Poszło o byłego zawodnika Wisły

Pierwszy taki wieczór Milika pod Wezuwiuszem. "Wszystko zaczęło się na nowo" Arkadiusz Milik... czytaj dalej » W ostatniej kolejce fazy grupowej LM Lyon miał trudne zadanie. Nawet zwycięstwo nad Lipskiem mogło nie zapewnić mu awansu, ale z pomocą przyszła Benfica, która pokonała 3:0 Zenit Sankt Petersburg. Przy takim układzie gol na 2:2, strzelony w końcówce przez Memphisa Depaya, wprowadził francuską drużynę do grona 16 najlepszych zespołów Europy.

Holenderski kapitan drużyny został zatem bohaterem, ale w środę równie dużo mówi się o awanturze, którą wszczął już po spotkaniu.

Marcelo obawia się o bezpieczeństwo

Piłkarze Lyonu świętowali awans, kiedy Depay dostrzegł, że na murawie pojawił się kibic z transparentem, na którym widniał osioł z podpisem: "Marcelo, wynocha z klubu". Napastnik ani myślał fanowi odpuścić. Ruszył w jego stronę i próbował zerwać baner. W jego ślady poszli inni piłkarze, kibica wsparli koledzy z trybuny i wywiązała się awantura. Do akcji wkroczyć musieli stewardzi i tylko ich interwencja zapobiegła rękoczynom.

Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club"





To kolejny przypadek, kiedy fani Lyonu wyrażają swoje niezadowolenie z formy prezentowanej przez Marcelo. Brazylijczyk był już zaczepiany na lotnisku, a wtorkowe wydarzenia miały przelać czarę goryczy. Jak donosi francuskie radio RMC Sport, były piłkarz Wisły Kraków miał poinformować kolegów z szatni, że obawia się o swoje bezpieczeństwo i nosi się z zamiarem opuszczenia klubu.

Na konferencji prasowej po meczu z Lipskiem do całej sprawy odniósł się również Depay. - Nie potrzebuję o tym mówić. Doszło do pewnych wydarzeń, ale załatwiliśmy to między sobą. Czego oczekiwaliście? Że podziękujmy kibicom, którzy obrażają nas i nasze rodziny? - złościł się.