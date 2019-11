Obrońcy tytułu męczyli się w Luksemburgu. Awans przyklepał Ronaldo

Portugalczycy pojechali do Luksemburga pewni swego. Do przypieczętowania awansu, bez oglądania się na inne wyniki, potrzebne było zwycięstwo, a to wydawało się wielce prawdopodobne. Szczególnie patrząc na formę Cristiano Ronaldo - as Juventusu w sześciu ostatnich meczach kadry trafiał do siatek rywali dziesięciokrotnie.

Ronaldo tylko dostawił nogę

Zmiana jak z koszmaru. Kilka minut na boisku i długa lista kontuzji To się nazywa... czytaj dalej » Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, tymczasem Portugalczycy męczyli się w niedzielę niemiłosiernie. Ba, długimi fragmentami to Luksemburczycy byli drużyną lepszą i tylko szwankująca skuteczność sprawiła, że nie wyszli na prowadzenie. I szybko tego pożałowali.

Krótko przed przerwą jeden z nielicznych ataków gości przyniósł skutek. Fantastyczną prostopadłą piłką z własnej połowu popisał się Bernardo Silva, a w sytuacji sam na sam nie pomylił się Bruno Fernandes. Ta jedna akcja ustawiła mecz, a z luksemburczyków jakby uszła energia.

Mistrzowie Europy kropkę nad i postawili w samej końcówce. Strzelać próbował Diogo Jota, a piłkę tuż sprzed linii do bramki wepchnął Ronaldo. Portugalia kończy eliminacje zwycięstwem, ale do pierwszego miejsca w grupie to nie wystarczyło.

Ukraina przed Polską

Przed niedzielnym meczem jasnym było, że w grupie B najlepsi będą Ukraińcy. Drużyna prowadzone przez trenera Andrija Szewczenkę w ostatnim spotkaniu zremisowała w Belgradzie z Serbią 2:2, a to ważny wynik dla reprezentacji Polski w kontekście walki o losowanie grup samego turnieju z pierwszego koszyka.

Biało-Czerwoni, nawet w przypadku zwycięstwa ze Słowenią we wtorek, nie przeskoczą już Ukraińców w zestawieniu zwycięzców grup.

W pierwszym koszyku znajdzie się sześć drużyn, które wygrały swoje grupy z najlepszym bilansem punktowym. W przypadku grup sześciozespołowych (w takiej gra Polska) najlepszej ekipie odjęte zostaną punkty zdobyte z ostatnią drużyną (w przypadku Polaków z Łotwą).

Obecnie Polacy legitymują się dziewiątym rezultatem pośród liderów grup, dlatego szanse na pierwszy koszyk są tylko iluzoryczne. Pewnym jest natomiast, że Biało-Czerwoni będą losowani co najmniej z drugiego koszyka.

Wyniki niedzielnych meczów eliminacji Euro 2020:

Luksemburg - Portugalia 0:2

Serbia - Ukraina 2:2

Bułgaria - Czechy

Kosowo - Anglia

Albania - Francja

Andora - Turcja

Mołdawia - Islandia