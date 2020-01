Pech nie opuszcza Fabiańskiego. Musiał zejść z boiska po kilkunastu minutach

Fabiański doznał urazu, wznawiając grę z własnego pola karnego. Poczuł ból i szybko zasygnalizował konieczność zmiany. Opuścił boisko przy bezbramkowym wyniku.

Poprzedniej kontuzji nabawił się w niemal identycznych okolicznościach pod koniec września w meczu z AFC Bournemouth. Reprezentant Polski musiał poddać się operacji, przez co stracił jedenaście kolejnych spotkań w Premier League.

"Młoty" z utęsknieniem wyczekiwały powrotu doświadczonego bramkarza na murawę, gdyż pod jego nieobecność zdecydowanie osunęły się w dół ligowej tabeli. Niestety Fabiański zdążył rozegrać zaledwie trzy spotkania przed nieszczęśliwym zdarzeniem w rywalizacji z Sheffield United. Z Polakiem miedzy słupkami West Ham zanotował w Premier League porażkę z Leicester (1:2) oraz zwycięstwo z Bournemouth (4:0), a także triumf nad Gillingham (2:0) w Pucharze Anglii.

Po szczegółowych badaniach przekonamy się, jak długo tym razem potrwa przerwa w grze 34-letniego zawodnika.