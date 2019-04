Historyczna Atalanta. Skorupski wpuszczał gola za golem

"To była torpeda, piłki nie było widać!". Zieliński niemal rozerwał siatkę Takie gole można... czytaj dalej » Kibice jeszcze na dobre nie rozsiedli się na trybunach obiektu Atleti Azzurri d'Italia, a ich ulubieńcy już zaprosili drużynę z Bolonii na prawdziwą karuzelę.

W kwadrans Skorupski aż czterokrotnie wyciągał piłkę z siatki.

Długich 87 lat

Wielkie strzelanie rozpoczął Josip Ilicić, który trafiał do bramki Polaka w 3. i 5. minucie. Przyjezdni byli na kolanach, a to był dopiero początek. Gole Hansa Hateboera i Duvana Zapaty sprawiły, że Polakowi przypomniały się najgorsze koszmary.

Co prawda nie zawinił przy żadnym trafieniu, ale w całej wcześniejszej karierze nieczęsto zdarzało mu się wpuszczać cztery gole. Tak było w meczu z Milanem lub z Polonią Warszawa, gdy bronił jeszcze barw Górnika Zabrze. Więcej razy - pięć - wyciągał piłkę z siatki tylko raz - w 2016 roku, kiedy jego Empoli mierzyło się z Napoli.

A Atalanta? Piłkarze Gian Piero Gasperiniego piorunującym początkiem czwartkowego spotkania zapisali się w historii Serie A. Ostatni raz cztery gole w pierwszym kwadransie gry padły ponad 87 lat temu, w marcu 1932 roku, kiedy Juventus mierzył się z Romą.



4 - #Atalanta is the first team to score at least 4 goals in the first 15 minutes of play in a Serie A match since Juventus vs Roma in March 1932. Europe. #AtalantaBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) 4 kwietnia 2019

W drugiej części honorowego gola dla Bologny zdobył Riccardo Orsolini.

W czwartek swój mecz rozgrywały także Sassuolo i Chievo. Bardzo pewnie, bo aż 4:0, wygrali ci pierwsi. W pokonanej ekipie 90 minut zaliczył polski napastnik Mariusz Stępiński.



Atalanta - Bologna 4:1

Bramki: Ilicić (3',5'), Hateboer (9'), Zapata (15') - Orsolini (54')

30. kolejka Serie A:

wtorek:

Milan - Udinese 1:1

Cagliari - Juventus 0:2

środa:

Empoli - Napoli 2:1

Roma - Fiorentina 2:2

Frosinone - Parma 3:2

Genoa - Inter 0:4

SPAL - Lazio 1:0

Torino - Sampdoria 2:1

czwartek:

Sassuolo - Chievo 4:0

Atalanta - Bologna 4:1