Już trzech polskich piłkarzy w RC Lens

Już w trakcie rundy wiosennej ekstraklasy pojawiły się nieoficjalne informacje, że Poręba, który nie przedłużył wygasającej umowy z Zagłębiem, przeniesie się do Lens. W piątek oficjalnie został zawodnikiem klubu z Francji.



Arnaud Pouille : « Un joueur extrêmement prometteur qui affiche déjà un sérieux bagage en division 1 polonaise et sélection espoir. »



Florent Ghisolfi : « Lukasz Poreba est un milieu très connecté au jeu. Avec un important volume de course et de jeu. »#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) July 1, 2022





- Niezwykle obiecujący zawodnik, który już teraz może się pochwalić sporym doświadczeniem w polskiej lidze. Daje nadzieję na walkę o miejsce w składzie – powiedział o Porębie dyrektor zarządzający RC Lens Arnaud Pouille.

Były reprezentant trafił do rezerw. Nie pierwszy raz w karierze Krzysztof... czytaj dalej » - Jest pomocnikiem aktywnie uczestniczącym w grze, biegającym dużo – dodał Florent Ghisolfi, koordynator pionu sportowego.

RC Lens chętnie sięga po Polaków

Poręba jest wychowankiem zespołu z Lubina. W ekstraklasie zadebiutował we wrześniu 2018 roku, a od kolejnych rozgrywek był już mocnym punktem Miedziowych. W ostatnim sezonie rozegrał 29 meczów w ekstraklasie, w których zdobył jednego gola. Na swoim koncie ma również występy w młodzieżowych reprezentacjach.

Poręba jest drugim Polakiem, który w przerwie między sezonami dołączył do Lens. Na początku czerwca kontrakt z siódmym zespołem Ligue 1 podpisał Buksa, który w przeszłości też bronił barw Zagłębia. Tym samym w ekipie Żółto-Czerwonych jest już trzech Polaków, bo od roku gra tam Frankowski.

W przeszłości w Lens występowali m.in. Jacek Bąk, Eugeniusz Faber oraz Mirosław Tłokiński.