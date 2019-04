Borussia pospieszyła się z powrotem Piszczka. Polski obrońca znów kontuzjowany

Dramat podczas meczu. Ojciec trenera miał atak serca Rodzinny dramat... czytaj dalej » Niespełna 34-letni Piszczek pauzował od lutego. Wrócił dopiero na sobotni szlagier Bundesligi z Bayernem, przegranym przez jego zespół 0:5. Opuścił wówczas boisko w 69. minucie.

Możliwy koniec sezonu

W sobotę Borussię czeka spotkanie u siebie z FSV Mainz. Wiadomo już, że Piszczek tego dnia nie wystąpi, ale prawdopodobnie czeka go dłuższa przerwa.

- To może potrwać co najmniej dwa-trzy tygodnie - przyznał Favre. Szwajcar pytany o to, czy istnieje ryzyko, że polski obrońca w tym sezonie nie pojawi się już na boisku odpowiedział, że "jeszcze tego nie wie".

Według agencji dpa możliwe jest, że Piszczek będzie musiał przedwcześnie zakończyć rozgrywki. "Kicker" podaje, że zawodnik ma problem z tą samą stopą, którą leczył w ostatnim czasie. Ból odczuwa jednak w innym miejscu.

Po 28 kolejkach ligi niemieckiej Borussia zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 63 punktów. Traci jeden do Bayernu.