Piszczek dał się przekonać. Zagra ostatni mecz w reprezentacji

Rybus przez rok grał na zastrzykach. "Po operacji może pauzować 7 tygodni" Agencja Ria... czytaj dalej » O zakończeniu kariery reprezentacyjnej Piszczek zaczął wspominać jeszcze przed mundialem w Rosji. Nieudane mistrzostwa świata tylko go w tym utwierdziły. Przegrany mecz 0:3 z Kolumbią był jego ostatnim występem w biało-czerwonych barwach.

- Ja już odczuwam trudy każdego meczu i zdecydowałem, że dla mnie i reprezentacji będzie to odpowiedni moment, by się pożegnać, zakończyć wspólną przygodę. Nie było to łatwe, nie jest tak, że mówię te słowa po impulsie, jakim był nieudany mundial. Przygotowywałem się do tej decyzji już dłuższy czas, to jest odpowiedni moment, by ktoś mnie zastąpił. A mamy powoli ludzi, którzy sobie z tym poradzą – powiedział Piszczek w sierpniu ubiegłego roku.

Debiut i pożegnanie

34-latek postawił sprawę jasno, jednak nie brakowało głosów, że Jerzy Brzęczek wciąż na niego liczy. Podobno selekcjoner nawet spotkał się z obrońcą Borussii Dortmund, ale ten zdania nie zmienił.

Dopiero po awansie Polski na Euro 2020 Piszczek wreszcie dał się przekonać i zagra dla Polski po raz ostatni. Do kadry dołączy najprawdopodobniej dopiero po jej powrocie z wyjazdowego meczu z Izraelem.

Wielkie pożegnanie odbędzie się 19 listopada na PGE Narodowym podczas ostatniego meczu w eliminacjach Euro 2020 ze Słowenią. Piszczek wybiegnie na boisko w podstawowym składzie, ale najprawdopodobniej rozegra niecałą połowę.

POŻEGNANIE ŁUKASZA PISZCZKA!

19 listopada podczas meczu:

PolskaSłowenia

65-krotny reprezentant Polski Łukasz Piszczek zagra ostatni - pożegnalny - mecz w kadrze.

Zapraszamy na @PGENarodowy!

BILETY https://t.co/yduyQhlLuspic.twitter.com/cSaWJQMI4W — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 18 października 2019

Filar przez lata

Jak dotąd 34-letni obrońca rozegrał w reprezentacji Polski 65 meczów, których strzelił trzy gole i zanotował dziewięć asyst. W koszulce z orzełkiem na piersi zadebiutował jeszcze za kadencji Leo Beenhakkera, 3 lutego 2007 roku, w wygranym 4:0 meczu z Estonią.

Z reprezentacją Polski zagrał na czterech wielkich turniejach - mistrzostwach Europy 2008, 2012, 2016 oraz na mistrzostwach świata w Rosji (2018).