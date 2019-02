Piszczek nominowany do nagrody piłkarza stycznia w Bundeslidze

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Piszczek pokazał się z bardzo dobrej strony w styczniowych meczach z RB Lipsk i Hannoverem 96. W pierwszym spotkaniu był kapitanem zespołu, popisał się asystą, a jego ekipa wygrała 0:1. W drugiej konfrontacji Polak była bardzo aktywny w ataku i obronie, a BVB triumfowało 5:1.

"Mając 33 lata Łukasz Piszczek nie należy już do najmłodszych obrońców, ale nie oznacza to, by z wiekiem stracił szybkość. Jest jednym z dziesięciu najszybszych graczy Bundesligi. Jakość Piszczka jako obrońcy jest nie do podważenia." - komplementuje polskiego obrońcę bundesliga.de.

The nominees for the Bundesliga January POTM award:



• Raphael Guerreiro (Dortmund)

• Daniel Caligiuri (Schalke)

• Ondrej Duda (Hertha)

• Lukasz Piszczek (Dortmund)

• Daniel Brosinski (Mainz)

• Leon Goretzka (Bayern) pic.twitter.com/B4Zg8TN5vL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 6 lutego 2019

Wygrywał pojedynki

Kapitalne spotkanie w Pucharze Niemiec. Borussia pokonana po rzutach karnych Borussia Dortmund... czytaj dalej » Na oficjalnej stronie ligi niemieckiej można też znaleźć uzasadnienie nominacji dla byłego reprezentanta Polski.

"W 18. i 19. kolejce błysnął, wygrywając 62 procent pojedynków. Jeszcze większy sukces osiągnął w powietrzu. Tam wygrał 72 procent pojedynków. Prawy obrońca z każdą minutą trudnego meczu z RB Lipsk angażował się coraz bardziej w ataki swojej drużyny. Zanotował też asystę przy decydującym o zwycięstwie golu Axela Witsela." - przypomniano.

Dla Piszczka to już piąta asysta w rozgrywkach, co jest jego najlepszym wynikiem od sześciu lat. W sezonie 2012/13 miał dziesięć decydujących podań.

W styczniowych meczach Piszczek aż cztery razy strzelał na bramkę rywali. W Borussii więcej uderzeń miał tylko Guerreiro, który także jest nominowany do nagrody piłkarza stycznia w Bundeslidze.

Oprócz piłkarzy z Dortmundu wyróżnieni są także Ondrej Duda z Herthy Berlin, Leon Goretzka z Bayernu Monachium, Daniel Brosinski z FSV Mainz oraz Daniel Caligiuri z Schalke 04. W poprzednich miesiącach nagroda trzykrotnie trafiła do Marco Reusa, a raz wygrał Jadon Sancho.