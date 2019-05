Fabiański oczarował interwencją i wygrał prestiżowy ranking

Fabiański zakończył rozgrywki popisując się kilkoma kapitalnymi interwencjami w niedzielnym spotkaniu z Watfordem. Londyńczycy wygrali 4:1, Polaka pokonał jedynie Gerard Deulofeu. Poza tym reprezentacyjny bramkarz zaliczył sześć udanych obron.

Komentatorzy byli pod wrażeniem jego parady z końcówki pierwszej połowy, gdy w znakomitym stylu zatrzymał strzał z kilku metrów Troya Deenaya.

Źródło: Getty Images Fabiański udanie zakończył sezon

W całym sezonie Fabiański zaliczył aż 148 udanych obron, co pozwoliło mu wygrać ranking prowadzony przez oficjalną stronę Premier League. Polak o siedem interwencji wyprzedził drugiego w klasyfikacji Neila Etheridge’a z Cardiff City. Trzeci w zestawieniu był Ben Foster z Watfordu, który miał ich 127.

Futbol jest brutalny. Liverpool miał rekordowy sezon, skończył bez tytułu Liverpool... czytaj dalej » W całym sezonie Polak nie dał się pokonać w siedmiu spotkaniach, wpuścił łącznie 55 bramek. Złotą Rękawicę - nagrodę dla bramkarza z największą liczbą czystych kont - zgarnął Alisson z Liverpoolu. Brazylijczyk uzbierał takich spotkań 22.

Mocny punkt

Fabiański niedawno został wybrany przez kibiców West Hamu najlepszy graczem londyńskiej drużyny w tym sezonie. To jego piąte z rzędu rozgrywki w których grał regularnie.

Do Premier Leaue zawitał wprawdzie już dwanaście lat temu, gdy został graczem Arsenalu, ale jego kariera nabrała tempa dopiero w sezonie 2014/2015, kiedy przeszedł do Swansea. Od tamtej pory zaliczał kolejno: 37, 37, 37, 38 i 38 spotkań.



Był to jego pierwszy sezon w West Hamie. Jego zespół zajął dziesiąte miejsce. Mistrzem kraju został Manchester City. Z ligi spadło Cardiff City, Fulham i Huddersfield.