Łukasz Fabiański zdecydował o swojej przyszłości

"West Ham United z zadowoleniem potwierdza, że Łukasz Fabiański podpisał kontrakt do lata 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Młotów.



We are pleased to confirm that @LukaszFabianski has signed a contract extension until the summer of 2023, with an option to extend for a further year. — West Ham United (@WestHam) July 6, 2022

Kibice szanują Fabiańskiego