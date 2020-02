Fabiański przeprosił za błędy z Liverpoolem. "Przegraliśmy przeze mnie"

Gospodarze prowadzenie objęli w 9. minucie po golu Georginio Wijnalduma. Młoty zdołały błyskawicznie odpowiedzieć za sprawą trafienia Issy Diopa. Co więcej, zaraz po przerwie niespodziewanie na 2:1 dla przyjezdnych bramkę zdobył rezerwowy Pablo Fornals. Niepokonany w tym sezonie w lidze Liverpool był w trudnej sytuacji.

Kto wie, jak potoczyłyby się dalsze losy meczu, gdyby nie feralna dla Fabiańskiego 68. minuta. Mohamed Salah oddał, wydawało się, niezbyt groźny strzał, po którym piłka leciała wprost w polskiego bramkarza. Ten jednak fatalnie interweniował, przepuszczając futbolówkę między nogami. W końcówce Liverpool przechylił szalę na swoją korzyść – trafił Sadio Mane.

- Mój błąd kosztował zespół komplet punktów. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, postawiliśmy się Liverpoolowi i gdyby nie moja zła interwencja, uważam, że wywieźlibyśmy z Anfield trzy punkty. Przepraszam, że przeze mnie stało się inaczej – wyznał po spotkaniu Fabiański w rozmowie z oficjalnym serwisem West Ham United.

- Również przy pierwszym golu mogłem zrobić więcej. W obu przypadkach byłem dobrze ustawiony. Z jakiegoś jednak powodu, nie byłem w stanie zapobiec utracie bramki. Być może byłem za bardzo rozluźniony, być może za szybko uwierzyłem, że na pewno obronię te strzały – dodał.

- Po meczu przeprosiłem w szatni kolegów. Przyznałem, że przegraliśmy przeze mnie. Mogę zapewnić, że zrobię wszystko, by takie błędy już się nie przytrafiły. Do końca sezonu chcę być mocnym punktem drużyny – zakończył polski bramkarz, który wiele już razy ratował swój zespół w beznadziejnych sytuacjach.



Feel for Fabianski here. Every single GK knows what this is like, and it sucks



From a teaching perspective this is a good reminder to drop your backside to the ground/get your body behind the ball even on what appears to be an easy shot. Don’t cut cornerspic.twitter.com/YwgZdZ4RAg — Matt Pyzdrowski (@MattPyzdrowski) February 25, 2020





Nadzieja na finiszu

Po 27 rozegranych kolejkach sytuacja West Hamu United jest trudna. W ostatnich siedmiu spotkaniach Młoty zdobyły zaledwie dwa punkty. Obecnie zajmują 18. miejsce w Premier League, które oznacza spadek do Championship.

Przed drużyną prowadzoną przed Davida Moyesa mecze z zespołami walczącymi o grę w europejskich pucharach: Wolverhampton Wanderers, Tottenhamem i Chelsea. Nadzieją dla kibiców West Hamu United mogą być mecze od 33. kolejki, gdy Młoty o punkty grać będą m.in. z Newcastle United, Burnley, Norwich City, Watfordem i Aston Villą.