Fabiańskiego obronił karnego i dołączył do elitarnego grona

Wyjątkowej chwili były bramkarz reprezentacji Polski doznał w 42. minucie. Wówczas wyczuł intencję strzelającego z 11 metrów Youriego Tielemansa, powołanego do kadry Belgii na mundial w Katarze.



Dla Fabiańskiego to już 19. obroniony rzut karny w karierze, w tym 11. w Premier League. Od sezonu 2006/07 nikt nie zatrzymał tylu jedenastek na boiskach angielskiej ekstraklasy, co właśnie bramkarz West Ham.

To nie koniec imponujących statystyk. Tylko dwóch bramkarzy w historii ligi angielskiej obroniło więcej niż dziesięć prób: Thomas Sorensen - 12 oraz David James - 13. Na dziesięciu poprzestali zaś tacy fachowcy jak: Shay Given, Brad Friedel i Mark Schwarzer.

Co ciekawe, zdecydowaną większość obronionych jedenastek we wszystkich rozgrywkach - aż 13 - "Fabian" zanotował od mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji. Polak miał do siebie sporo pretensji, że w ćwierćfinale z Portugalczykami nie zatrzymał żadnego strzału rywali.

Problemy Maddisona przed mundialem

37-latek nie uchronił jednak Młotów od porażki. Już w 8. minucie skapitulował po strzale Jamesa Maddisona, który kwadrans później opuścił boisko prawdopodobnie z urazem ścięgna podkolanowego. To zła wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Anglii Garetha Southgate'a, który powołał rozgrywającego Leicester City na zbliżające się mistrzostwa świata.

Po raz drugi 57-krotny reprezentant Polski wyjmował piłkę z bramki w 78. minucie po strzale Harveya Barnesa.

West Ham spadł na 16. miejsce w tabeli Premier League, ale jeszcze nie wszystkie drużyny rozegrały mecze 16. kolejki.

