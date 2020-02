Fabiański górą w polskim meczu. Chelsea nie podniosła się po blamażu

Cierpiał na murawie, razem z nim kibice. "Nie chciałem patrzeć na swoją stopę" To jedna z... czytaj dalej » W tym sezonie zdecydowanie lepiej radzi sobie Southampton. Przed 28. kolejką zespół Jana Bednarka plasował się na 13. miejscu i miał dziesięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Stawkę trzech najgorszych drużyn otwierał West Ham. Młoty nie wygrały w lidze od 1 stycznia. Wówczas ograły Bournemouth 2:0. Wtedy Fabiański po raz ostatni zachował również czyste konto w Premier League. Od tamtej pory klub z Londynu rozegrał osiem meczów, w których zdołał wywalczyć tylko dwa punkty.

West Ham zaskoczył Świętych

Pierwsze słowo należało do gospodarzy. W strzeleniu gola pomogli im jednak obrońcy Southampton, którzy nie popisali się przy wyprowadzeniu piłki. W efekcie futbolówka szybko wróciła w okolice ich pola karnego, a potem Pablo Fornals prostopadłym podaniem uruchomił Jarroda Bowena. Anglik zachował się perfekcyjnie i lekką podcinką pokonał wychodzącego z bramki Alexa McCarthy'ego. Strzał próbował jeszcze zablokować Bednarek, ale bezskutecznie.

Święci zdołali odpowiedzieć - i to w równie urodziwy sposób. Składną akcję zespołową z niesamowitym wyczuciem wykończył Michael Obafemi. Irlandczyk otrzymał piłkę na jedenastym metrze, po czym umiejętnie dostawił wewnętrzną część stopy. Fabiański wyciągnął się jak struna, ale nie miał szans.

Haller nie dał za wygraną

Gdy wydawało się, że do przerwy będziemy mieli remis, fatalny błąd popełnił bramkarz gości. McCarthy próbował łapać piłkę po nieudanym dośrodkowaniu Michaila Antonio. W górę wyskoczył również Sebastian Haller. Francuz był na przegranej pozycji, a mimo to udało mu się uprzedzić golkipera gości. Po chwili piłka spadła na ziemię, a Haller na wślizgu wpakował ją do siatki.

O faulu nie było mowy i do przerwy gospodarze prowadzili 2:1.

Źródło: Getty Images Sebastian Haller

Antonio postawił kropkę nad "i"

Po przerwie West Ham był konkretniejszy i ponownie w teoretycznie niegroźnej sytuacji zdobył bramkę. Grę wznowił Fabiański, a potem Fornals przerzucił piłkę nad Bednarkiem. Sam na sam z golkiperem znalazł się Antonio i z zimną krwią podwyższył na 3:1.

Tym samym West Ham (27 pkt) wygrał pierwszy mecz od dwóch miesięcy i opuścił strefę spadkową - jest 16. Z kolei Święci z dorobkiem 34 punktów zajmują 13. miejsce w tabeli.

Alonso bohaterem Chelsea

W ostatnią środę piłkarze Chelsea zostali upokorzeni na Stamford Bridge - przegrali z Bayernem Monachium aż 0:3 w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Najwyraźniej dotkliwa porażka nadal siedzi w głowach piłkarzy, bo pomimo prowadzania, nie zdołali zwyciężyć w wyjazdowym spotkaniu z Bournemouth.

The Blues wyszli na prowadzenie po golu Marcosa Alonso. Jednak między 54. i 57. minutą stracili dwa gole. Wydawało się, że zawodnicy z Londynu ponownie będą musieli lizać rany po kolejnej porażce. Na szczęście wspomniany Alonso, do końca wierzył w zdobycie choćby punktu - w 85. minucie przypomniał o sobie mocnym strzałem i doprowadził do wyrównania.

West Ham United - Southampton 3:1 (2:1)

bramki: Bowen 15, Haller 40, Antonio 54 - Obafemi 31

Wyniki pozostałych meczów 28. kolejki Premier League:

Brighton - Crystal Palace 0:1

Bournemouth - Chelsea 2:2

Newcastle - Burnley 0:0

Norwich - Leicester 1:0

Watford - Liverpool (godz. 18.30)

niedziela:

Everton - Manchester United (godz. 15)

Tottenham - Wolverhampton (godz. 15)