Fabiański walczy z czasem. Inauguracja sezonu pod znakiem zapytania

Fabiański to najlepszy piłkarz West Hamu w poprzednim sezonie

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana

Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana

Kibice West Ham United docenili występy Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz został przez nich wybrany piłkarzem sezonu. - To coś niesamowitego, szczególnie w moim pierwszym sezonie w tym klubie - powiedział Fabiański.

"Manchester City i PSG to zagrożenie, jakiego świat piłki jeszcze nie widział" Ostry głos z... czytaj dalej » Polski bramkarz doznał urazu 31 lipca podczas rozgrzewki przed meczem sparingowym z Herthą (wygrana 5:3). Między słupkami zastąpił go sprowadzony niedawno Roberto. Okazało się, że Fabiański ma problem z pachwiną. Kłopoty zdrowotne wykluczyły go również z kolejnego spotkania kontrolnego z Athletikiem Bilbao (2:2). Najlepszy gracz West Hamu poprzedniego sezonu od tygodnia nie trenuje z drużyną.

Nasz bramkarz walczy z czasem, aby wrócić na inaugurację Premier League. W sobotę do Londynu przyjeżdża bowiem potentat rozgrywek Manchester City. Naszpikowana gwiazdami drużyna Pepa Guardioli broni mistrzostwa. Obywatele słyną z ofensywnego stylu gry i za każdym razem mocno testują bramkarzy rywali.

Nie do zastąpienia

Angielskie media szansę gry Polaka oceniają 50 na 50. Trener Manuel Pallegrini i sztab medyczny podejmą decyzję o występie Fabiańskiego w ostatniej chwili. Serwis readwestham.com umieścił na swojej stronie sondę, w której zapytał kibiców, czy zmiennik Fabiańskiego Roberto jest w stanie go zastąpić. Aż 77 procent fanów odpowiedziało, że nie.

Mecz West Ham - Manchester City w sobotę o godz. 13:30.