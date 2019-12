Fabiański zapomina o kontuzji. Powrót do gry możliwy już w święta

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

Dla reprezentanta Polski pechowy okazał się mecz z Bournemouth z 29 września. Po upływie nieco ponad pół godziny gry Fabiański niefortunnie wybijał piłkę i doznał kontuzji mięśnia prostego uda. O kontynuacji gry nie było mowy, a jak się okazało później, bramkarz potrzebował operacji. Ta przebiegła bez komplikacji i 34-latek rozpoczął rehabilitację.

Dwa mecze w 48 godzin

Uczeń ograł mistrza. Derby Londynu dla Chelsea Bolesna dla Jose... czytaj dalej » Od tamtego momentu minęły niemal trzy miesiące. Początkowo miejsce Fabiańskiego między słupkami zajął Hiszpan Roberto Jimenez, ale wobec słabej formy Pellegrini wymienił go na Davida Martina. Obecnie jednak i on narzeka na uraz biodra, więc sytuacja chilijskiego menedżera jest nie do pozazdroszczenia.

Problemów zdrowotnych w londyńskiej ekipie jest co nie miara, ale drużynie sprzyjał kalendarz. W miniony weekend West Ham odpoczywał w związku z występem Liverpoolu w Klubowych Mistrzostwach Świata, więc i Fabiański, i Martin zyskali dodatkowy czas na rehabilitację. Jak się okazuje, obaj mogą być do dyspozycji trenera już w drugi dzień świąt, kiedy Młoty zagrają na Selhurst Park z Crystal Palace.

- Obaj szybko wracają do zdrowia i w najbliższych godzinach okaże się, kto będzie zdolny do gry. Nie sądzę, by Fabiański lub Martin dali radę zagrać dwukrotnie w ciągu 48 godzin, więc będziemy musieli zdecydować, jak podzielić między nich grę. Łukasz codziennie pracuje ciężej - stwierdził Pellegrini, nawiązując również do spotkania przeciwko Leicester, które West Ham zagra już 28 grudnia.

Po 18 kolejkach Premier League West Ham z dorobkiem 19 punktów zajmuje 16. miejsce. W zanadrzu ma jednak zaległy mecz z Liverpoolem.