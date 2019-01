"Czas na angielskiego giganta". 17-letni Polak podpisze kontrakt z Manchesterem United

- Jestem po jego stronie. My, menedżerowie, musimy się wspierać, bo w gruncie rzeczy jesteśmy bardzo samotni - tak Pep Guardiola na konferencji prasowej skomentował zwolnienie Jose Mourinho przez Manchester United.

Stało się. Manchester United rozstał się z Jose Mourinho w trzecim sezonie jego pracy. Czarę goryczy przelała porażka z Liverpoolem 1:3, po której „Czerwone Diabły” mają aż 19 punktów straty do lidera Premier League.

Urodzony w Poznaniu obrońca przyjechał do Anglii latem z akademii Lecha Poznań. Manchester United zapłacił za niego 400 tysięcy funtów. Młody Polak zaliczył nawet kilka treningów z pierwszą drużyną. Rozmawiał z Jose Mourinho, poznał obecnego trenera Ole Gunnara Solskjaera.

Trener Klicha tłumaczy szpiegowanie rywali. "Przybliżamy się do zwycięstwa" Nie ma drugiego... czytaj dalej » 17-latek zaliczył epizod w Lidze Młodzieżowej UEFA z Valencią. Zagrał 20 minut. Występował również w meczach towarzyskich drużyny do lat 18.

Czas na angielskiego giganta

W końcu doczekał się profesjonalnego kontraktu. W czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o tym kibiców. "Jutro podpiszę z Manchesterem United profesjonalny kontrakt na 3,5 roku. Chcę podziękować moim kochanym rodzicom i całej rodzinie, bo bez was by mnie tu nie było. Chcę również podziękować KS Piłkarz Golub-Dobrzyń za szkolenie mnie przez kilka lat. Nigdy nie zapomnę skąd jestem! Nalezą się podziękowania mojemu ukochanemu polskiemu klubowi Lechowi Poznań, trenerom i chłopakom z drużyny. Była to czysta przyjemność w tych klubach pracować. Teraz czas na angielskiego giganta. Wierzę w siebie i moje umiejętności i wiem, że dam radę! - napisał na swoim profilu na Facebooku piłkarz.









Bejger jest również młodzieżowym reprezentantem Polski. W kadrze do lat 17 zagrał sześć meczów - trzy towarzyskie i trzy w eliminacjach do mistrzostw Europy. Występował na pozycji środkowego obrońcy.