Włoski klub musiał zaoszczędzić. Haraslin wrócił do Lechii

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że nawet największe kluby na świecie muszą oszczędzać, z kolei te mniejsze walczą o przetrwanie. Przekonał się o tym Haraslin.

Koronawirus pokrzyżował plany

Przełomowe porozumienie w Wiśle. Inwestorzy przejmują klub Na taki dzień... czytaj dalej » 31 stycznia Słowak został wypożyczony do Sassuolo, które zajmowało wówczas 15. miejsce w Serie A. Ta transakcja nakładała obowiązek przeprowadzenia w przerwie letniej transferu definitywnego.



Dziś wiemy, że do planowanego transferu i przelania na konto Lechii ponad dwóch milionów euro, nie dojdzie. Wszystko przez pandemię COVID-19 i związane z nią problemy ekonomiczne. Kluby robią wszystko, by zaoszczędzić. Tak samo jest w przypadku Sassuolo, które zwróciło się do Lechii z prośbą o unieważnienie umowy i powrót zawodnika do Gdańska. Biało-Zieloni zgodzili się na te warunki.



"Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Lukas znów zagra dla nas. Czekamy na niego w Gdańsku z otwartymi ramionami" - oznajmił prezes Lechii Adam Mandziara, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



BOOOOOM



Lukas Haraslin wraca do Lechii Gdańsk



Więcej https://t.co/ZO2pG9kQr3pic.twitter.com/vRCOb98Dbz — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) April 1, 2020





W Polsce gwiazda

Kontrakt reprezentanta Słowacji z Lechią wygasa 30 czerwca 2021 roku. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby Haraslin, jeśli Ekstraklasa wznowi rozgrywki, ponownie zagrał w tym sezonie w Lechii.

Niespełna 24-letni skrzydłowy w Sassuolo zbytnio się nie nagrał. Wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu - 16 lutego w przegranej 0:1 konfrontacji z Parmą spędził na boisku 13 minut.



W Lechii przez większość czasu był piłkarzem podstawowym, stając się jedną z gwiazd ekstraklasy. Jego dobrą formę doceniono również w reprezentacji Słowacji, w której doczekał się debiutu. W tym sezonie w rundzie jesiennej wystąpił w 18 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.