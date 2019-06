Luka Jović po raz pierwszy w koszulce Realu. Nie wyglądał na szczęśliwego

The Blues szukają następcy Edena Hazarda w jego byłym klubie.

- Czuję podekscytowanie i jestem przekonany o tym, że podjąłem właściwą decyzję. Zamierzam mocno pracować na tytuły wywalczone w Realu Madryt - dodał.



Jović ma za sobą kapitalny sezon, w którym wyróżnił się jako jeden z najlepszych snajperów w Europie. W 32 spotkaniach Bundesligi strzelił 17 goli, a kolejnych dziesięć dołożył w 14 meczach Ligi Europy. M.in. dzięki tym trafieniom zespół awansował do półfinału rozgrywek, w których odpadł z Chelsea.

Źródło: Getty Images Fani Realu oklaskiwali przybycie Luki Jovicia na Santiago Bernabeu

Teraz przed Joviciem trudne zadanie przekonania do siebie trenera Zinedine'a Zidane'a, który niejako będzie układać zespół na nowo przed nowym sezonem Primera Division. Kibice Królewskich oczekują znaczącej poprawy wyników.

Jasny komunikat prezydenta

- Chciało go wiele klubów w Europie - przyznał prezydent Los Blancos Florentino Perez. - Ale Jović należy do Realu Madryt. To było jego marzenie i dziś się spełniło. Przychodzisz z klubu, który uznajemy za przyjaciela i z bardzo wymagającej ligi. Strzeliłeś 27 goli, ale nasi fani poproszą cię o więcej. Przed tobą największe wyzwanie w karierze. - Jesteśmy dumni z ciebie, bo mówiono nam, że w tej koszulce chodziłeś spać, kiedy byłeś mały - mówił Perez.

Źródło: Getty Images Luka Jović w stroju Realu Madryt

Pierwsza część tego roku była dla drużyny katastrofalna. FC Barcelona zdystansowała Real w walce o mistrzostwo Hiszpanii, a do tego Królewscy odpadli z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Z Champions League wyrzucił ich Ajax Amsterdam, wygrywając na Santiago Bernabeu aż 4:1. W efekcie piłkarze Realu tym razem zaczęli wakacje wyjątkowo wcześnie.