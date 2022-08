Powrócił jak król. Spektakularne przywitanie Suareza w Urugwaju

691 meczów, 436 goli, 238 asyst - z takim dorobkiem z europejskich boisk do ojczyzny wraca jeden z najlepszych strzelców naszych czasów. Trudno więc dziwić się temu, że w Montevideo zapanował istny szał na punkcie najnowszego nabytku zespołu.

Suarez na Estadio Gran Parque Central został zaprezentowany tydzień po tym, jak w mediach społecznościowych ogłosił, że wraca do drużyny, w której rozpoczynał przygodę z profesjonalną piłką i z której na Stary Kontynent wyjechał jako 19-latek.

Na prezentację "El Pistolero" przybyło tysiące lokalnych kibiców, którzy chcieli podziękować 132-krotnemu reprezentantowi kraju za to, że ostatnie lata pełnej sukcesów kariery postanowił spędzić we właśnie ich ukochanej drużynie.

Publiczność zgotowała wyraźnie wzruszonemu piłkarzowi potężną owację oraz niosące się po całym stadionie, nieprawdopodobne brawa.

- Zaczynając od teraz, będę chciał na każdym kroku odwdzięczyć się wam za to, jak mnie przyjęliście i jak potraktowaliście mnie i moją rodzinę. Mam nadzieję dokonać tego na murawie wspólnie z kolegami z zespołu - 35-latek przemawiał przed całym stadionem kibiców.



Kilka ciepłych słów od Messiego

Wyjątkowo zawodnika przywitał także sam klub, który z okazji powrotu tak wielkiej gwiazdy przygotował wyjątkowy, okolicznościowy film z życzeniami jak najlepszych występów od bliskich i przyjaciół piłkarza. Nie zabrakło też kilku słów od Leo Messiego, kompana z pamiętnych czasów gry w Barcelonie.

- Życzę ci wszystkiego najlepszego na nowym etapie twojego życia. Wiem, jak ważne jest dla ciebie, abyś był tam w Nacional, w twoim domu, w twoim kraju, po tak długim czasie. Przygotuj się do mistrzostw świata, bo zostało już mało czasu - śmiał się siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki.



Już po debiucie

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu 35-latek miał już okazję pierwszy raz po dłuższym czasie zagrać w koszulce Nacional. Miało to miejsce w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Copa Sudamericana z Atletico GO, gdy pojawił się na murawie w 73. minucie. Jego zespół przegrał jednak 0:1.