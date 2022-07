Kibice w Urugwaju pokazali, jak bardzo chcą Suareza. Napastnik nie ma teraz już wyjścia

Barcelona poinformowała, że pauzujący ponad cztery miesiące po operacji łąkotki urugwajski piłkarz Luis Suarez będzie gotowy do gry po wznowieniu hiszpańskiej ekstraklasy, co ma nastąpić 11 czerwca. Kataloński zespół dwa dni później spotka się z Mallorcą. Urugwajczyk trenował z drużyną.

Emocjonalne pożegnanie Suareza. "Zawsze będę kibicem Atletico" To był kolejny w... czytaj dalej » Przez ostatnie dwa lata Suarez był piłkarzem Atletico. W pierwszym sezonie był wielką gwiazdą - zdobył 21 bramek, a klub z Madrytu sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Ostatnie dwanaście miesięcy w wykonaniu snajpera było już jednak mocno rozczarowujące - w 45 meczach - wliczając wszystkie rozgrywki - zdołał strzelić tylko 13 goli. Rojiblancos postanowili nie przedłużać z nim wygasłej w czerwcu umowy.

Przez wiele ostatnich tygodni wydawało się, że piłkarz przeniesie się do Argentyny i będzie grać w River Plate. Ostatecznie nie zdecydował się na transfer do Buenos Aires. Jak doniósł znany i ceniony urugwajski dziennikarz Rodri Vazquez, 35-latek doszedł do wniosku, że wróci do ojczyzny. Nowym klubem 68-krotnego reprezentanta Urugwaju ma być Club Nacional.

To w drużynie z Montevideo zaczynał karierę, zanim przeniósł się do Holandii. Teraz, jak podaje dziennikarz, Suarez ma podpisać krótką umowę, co najmniej do rozpoczynających się w listopadzie w Katarze mistrzostw świata.



BOMBAZO: Luis Suárez va a jugar en Nacional.



“El Pistolero” vuelve al club que lo vio nacer después de 16 años.



Contrato hasta el mundial, jugará Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. pic.twitter.com/Bs1zrfKZSX — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) July 21, 2022

Choć od plotki do oficjalnego potwierdzenia jest długa droga, kibice już poczuli magię tego transferu. W mediach społecznościowych ruszyła kampania mobilizująca fanów do zachęcenia Suareza do powrotu. Hasztag #SuarezANacional szybko stał się popularny. W ciągu ledwie kilku godzin wyprodukowano dużą liczbę specjalnych masek z podobizną napastnika oraz 15 tysięcy kartonów z napisem #SuarezANacional.



La #SuarezManía a todo motor.#SuarezANacionalpic.twitter.com/CtV38lnxe2 — Valentín Canale (@ElOtroValentin) July 21, 2022





Kibice klubu ze stolicy Urugwaju zaprezentowali to wszystko w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu podczas domowego meczu Primera Division z drużyną Cerrito. Na Estadio Gran Parque Central pojawiło się ponad 20 tysięcy kibiców, znacznie więcej, niż oczekiwano.

Największa euforia wybuchła równo w 9. minucie - dla uczczenia numeru, z którym "El Pistolero" grał przez ostatnie osiem lat dla Barcelony i Atletico. W tym czasie kibice skandowali też głośne: "Ole, ole, ole, ole, Lucho, Lucho". Na trybunie pokazano też wielki numer 9.



only at GPC #SuarezANacionalpic.twitter.com/1eyzdfTfHq — juanpedro1899 (@jptorrestrump) July 22, 2022





Magii tego wydarzenia ulegli nawet niektórzy piłkarze. Maskę z podobizną piłkarza pokazał jeden z zawodników po strzeleniu gola.

Jakby Suarez dostał mało argumentów za złożeniem podpisu pod kontraktem, mecz zakończył się zwycięstwem Nacionalu 5:0.