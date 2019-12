Suarez znów złożył przysięgę małżeńską. Tym razem w obecności gwiazd

Luis Suarez znowu zachwyca. W meczu z Mallorcą strzelił cudownego gola piętką, równie efektownym zagraniem popisał się na pomeczowym treningu. Urugwajczyk znowu w cudownym sposób skierował piłkę do bramki. Barcelona we wtorek zagra z Interem w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Ceremonia odbyła się w czwartek w hotelu Fasano, w luksusowym kurorcie Barra de Maldonado, położonym 130 km na wschód od Montevideo. Przybywających na uroczystość gości witały tłumy kibiców, ubranych w koszulki Barcelony.

Źródło: Getty Images Sergio Busquets - ceremonia odnowy przysięgi małżeńskiej przez Luisa Suareza

Nie mogło zabraknąć Messiego

W środku nie mogło zabraknąć fotografów. Na specjalnie zaaranżowanej ściance do zdjęć pozowali w towarzystwie żon piłkarze Dumy Katalonii. Messi pojawił się w kadrze z małżonką Antonellą Roccuzzo i ich najstarszym synem.

Źródło: Getty Images Lionel Messi i Antonella Roccuzzo - ceremonia odnowy przysięgi małżeńskiej przez Luisa Suareza

Rodziny Messiego i Suareza bardzo się przyjaźnią. Roccuzzo i Balbi kilka lat temu próbowały wspólnie swoich sił w biznesie. Ich sklep z butami działał w Barcelonie dwa lata.

Nie zabrakło też Neymara, który do Punta del Este przyleciał prywatnym samolotem, a po uroczystości uczestniczył też w imprezie.



Last night, at Suarez's party, the phones were forbidden. Not when your name's Neymar. pic.twitter.com/ilEPvK0hzz — Kate (@Kate77NG) 27 December 2019





- To dla nas wyjątkowy dzień – podkreślił Suarez, dziękując dziennikarzom za chwile prywatności w tygodniu poprzedzającym ceremonię. Urugwajski napastnik przypomniał też, że w ich związku nie brakowało "trudnych chwil".

Z kolei Balbi zauważyła, że uroczystość znacząco różni się od tej sprzed dziesięciu lat. W momencie ślubu para nie miała jeszcze dzieci, a w czwartek obecni już byli Delfina, Benjamin i Lautaro.

W obecności księdza para wymieniła obrączki z białego złota, wysadzane brylantami. Po ceremonii rozpoczęła się zabawa, a czas umilali gościom kolumbijski piosenkarz Karol G oraz Pablo Lezcano z Argentyny. Nie zabrakło też sztucznych ogni. Wszyscy zaproszeni musieli oddać obsłudze telefony komórkowe.

Za ukochaną ruszył do Europy

Suarez i Balbi poznali się, gdy były piłkarz Ajaksu Amsterdam i Liverpoolu miał 14 lat. Luis pochodził z wielodzietnej i biednej rodziny. Już wówczas pomagał finansowo, pracując jako zamiatacz. To właśnie Sofia stała się dla niego źródłem motywacji do odmiany losu, a sukces osiągnął dzięki grze w piłkę nożną. Gdy Balbi przeprowadziła się wraz z rodzicami do Katalonii, wiedział, że będzie mógł się z nią spotykać, jeśli zdoła podpisać kontrakt z europejskim klubem.

Źródło: Getty Images Ceremonia odnowy przysięgi małżeńskiej przez Luisa Suareza

- Ona jest moją ostoją i głową – powiedział w listopadzie 2013 roku.

Na Stary Kontynent Suarez trafił w 2006 roku. Umowę z Groningen podpisał w wieku 19 lat. Specjalnie dla niego młodsza o trzy lata Balbi przeniosła się wówczas do Holandii. Zakochani pobrali się w 2009 roku, gdy Luis bronił już barw Ajaksu.