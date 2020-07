Gwiazda Barcelony nie wierzy w mistrzostwo. "To niemal niemożliwe"

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

Barcelona przygotowuje się do starcia z Athletic Bilbao

Luis Suarez znowu zachwyca. W meczu z Mallorcą strzelił cudownego gola piętką, równie efektownym zagraniem popisał się na pomeczowym treningu. Urugwajczyk znowu w cudownym sposób skierował piłkę do bramki. Barcelona we wtorek zagra z Interem w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Koniec z szachownicą. Historyczne nawiązanie na nowych koszulkach Barcelony Nowe stroje... czytaj dalej » Trudnych meczów, przynajmniej teoretycznie, Królewscy mieć już nie będą. W czwartek zagrają u siebie z piątym w tabeli Villarrealem, a kampanię zakończą wyjazdowym meczem z 18. Leganes. Z kolei Barcelonę czekają spotkania z Osasuną (dom) i Alaves (wyjazd).

- Jeśli mam być szczery, wygranie ligi jest niemal niemożliwe – zauważył napastnik ekipy z Katalonii Luis Suarez.

Czerwcowe remisy odebrały nadzieję

Szanse na obronę tytułu wyparowały w czerwcu. W trakcie 11 dni Barcelona zanotowała remisy z Sevillą, Celtą Vigo i Atletico Madryt. Real wpadek nie notował i dzięki seryjnym zwycięstwom zbudował pokaźną przewagę.

- Mecz z Sevillą bardzo utrudnił nam sytuację, bo mieliśmy okazję do zadomowienia się na ligowym szczycie. Kluczowe było jednak starcie w Vigo. To tam pogrzebaliśmy swoje szanse. W przypadku zwycięstwa inaczej podeszlibyśmy do rywalizacji z Atletico. Gol w ostatniej minucie w wykonaniu Aspasa bardzo nas zabolał. Pozwoliliśmy wypuścić mistrzostwo z naszych rąk - ocenił Suarez.



¡El @realmadrid aventaja en CUATRO PUNTOS al FC Barcelona quedando SEIS PUNTOS en juego!#LaLigaSantanderpic.twitter.com/Qm9uH3cKVM — LaLiga (@LaLiga) July 13, 2020





Nowy napastnik na celowniku Barcelony

Katalońskie media coraz częściej spekulują, że Barca chciałaby w najbliższym czasie sprowadzić następcę 33-letniego już Urugwajczyka. Najpoważniejszym kandydatem jest Lautaro Martinez z Interu.

- To wspaniały piłkarz. Nie jest łatwo przenieść się z Argentyny do Włoch i demonstrować tak wysoki poziom w trudnej Serie A. Jest młody i jeśli pojawi się w Barcelonie, zrobimy wszystko, by poczuł się tu jak najlepiej - podkreślił Suarez, którego kontrakt z Dumą Katalonii wygasa w czerwcu 2021 roku.